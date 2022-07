Saksalaisvalmentajalta hämmentävä purkaus Jelena Välbestä: ”Hän on täysin väärinymmärretty”

Markus Cramer ylistää Jelena Välben johtajantaitoja.

Saksalainen hiihtovalmentaja Markus Cramer jätti seitsemän vuotta kestäneen pestinsä Venäjän hiihtomaajoukkueen peräsimessä huhtikuun puolivälissä. Toukokuun alussa hänet pestattiin Italian luotsiksi. Kevättalvesta hänen kerrottiin halunneen jatkaa venäläishiihtäjien valmentamista.

Se on helppo uskoa, sillä 59-vuotias Cramer antoi peräti ylistäviä lausuntoja norjalaislehti Verdens Gangille Venäjän hiihtoliiton puheenjohtajasta Jelena Välbestä.

– Jelena on hyvä kuuntelemaan. Leireillä ja kilpailuissa hänen huoneensa on auki 24 tuntia vuorokaudessa. Hän on erittäin hyvä johtaja. Hän on täysin väärinymmärretty, Cramer ilmoitti.

– Venäjällä johtajan on oltava tiukka.

Välbe putosi toukokuussa FIS:in hallituksesta. Muiden muassa Suomi vastusti hänen uudelleenvalintaansa. Välbe on kannattanut kotimaansa sotatoimia Ukrainassa.

– Aluksi Jelena oli ihan varma, että se kestää vain muutaman viikon. Maalis-huhtikuun vaihteessa hän kuitenkin sanoi, että ”emme tiedä mitä tapahtuu ja kuinka kauan tämä kestää”, Cramer selvitti.

Markus Cramerin mielestä Jelena Välbe on hyvä kuuntelija.

Huhtikuun puolivälissä Välbe lähetti hänelle viestin.

– Hän kiitti minua hyvästä työstä. Hän kirjoitti, että he oppivat minulta paljon asioita Venäjällä. Istuin yksin kotona ja itkin. Sitä oli mukava lukea, Cramer avautui.

Venäläishiihtäjät suljettiin kansainvälisestä kilpailutoiminnasta maan hyökättyä Ukrainaan.

– Jotkut urheilijat eivät ymmärrä, miksi venäläiset saavat olla mukana tenniksessä ja pyöräilyssä, mutta eivät hiihdossa, Cramer sanoi.