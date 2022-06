Hiihdon superpari saa perheenlisäystä – suloisessa yhteiskuvassa huomio kiinnittyy oitis raskausvatsaan

Hiihtomaailmaan syntyy pian uusi sprintteri.

Italialainen hiihtopari Greta Laurent ja Federico Pellegrino saavat perheenlisäystä.

Pari julkaisi samana päivänä omilla Instagram-tileillään iloisen kuvan, jossa Pellegrino on polvistuneena Laurentin edessä korva tämän vatsaa vasten.

Molemmat kirjoittivat julkaisuihin identtiset saatetekstit.

– Kukkuu, pieni toiviomatkalainen on tulossa.

Lisäksi tekstin loppuun oli kirjoitettu aihetunniste ”babyboy” eli poikavauva.

Kummankin hiihtäjän julkaisut täyttyivät onnentoivotuksista.

Muun muassa Jessie Digginsin ja Sophie Caldwellin onnittelut löytyvät tuhdista kommenttivirrasta.

Pellegrino on voittanut urallaan muun muassa sprintin maailmanmestaruuden Lahden vuoden 2017 kisoissa, MM-hopeaa Lahden parisprintissä ja Seefeldin 2019 kisoissa sekä olympiahopeaa Pyeongchangin vuoden 2018 ja Pekingin vuoden 2022 olympialaisista.

Myös Laurent on erikoistunut sprinttiin. Hän on Italian hiihtomaajoukkueen vakiokasvo, mutta henkilökohtaisia arvokisamitaleja hänellä ei toistaiseksi ole palkintokaapissaan. Italian mestaruuskisoissa hän on niittänyt menestystä mitalien muodossa.