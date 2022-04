Venäläishiihtäjä Veronika Stepanova, 21, säntäsi puolustamaan Putinia – haukkui norjalaistähden

Veronika Stepanova suuttui Emil Iversenin kommenteista.

Venäläishiihtäjä Veronika Stepanova on tuohtunut Emil Iversenin kommenteista ja iski tiistaina pitkässä Instagram-päivityksessä norjalaishiihtäjää vastaan.

– Yleensä en reagoi muiden mielipiteisiin ja jätän länsimaiden median kysymykset omaan arvoonsa, mutta luettuani Emil Iversenin kommentit, niin en vain voi olla hiljaa, Stepanova aloitti pitkän vuodatuksensa.

Iversen kommentoi huhtikuun alussa norjalaisen VG:n haastattelussa toivovansa venäläishiihtäjien pysyvän poissa kansainvälisistä hiihtokilpailuista niin kauan kuin Ukrainan sota jatkuu tai Venäjän hallinnossa ei tapahdu ”merkittäviä muutoksia”.

Lue lisää: Norjan hiihtotähti kertoi väleistään Aleksandr Bolshunoviin – järkähtämätön näkemys venäläisten kohtelusta

– Kun toinen maailmanluokan hiihtäjä puhuu niin alentavasti ja avoimesti vaatii muutoksia, niin siihen pitää vastata voimakkaasti. Tässä on minun vastaukseni: Emil, niin ei tapahdu. Vain me venäläiset voimme päättää miten elämme ja kuka on johtajamme. Kaikista vähiten olemme kiinnostuneita ulkopuolisten, kuten sinun, mielipiteistäsi. Emil, sinun urasi huippu on jo ohi, Stepanova kirjoitti.

Instagramin kuvakollaasissa on yksi kuva, jossa Stepanova lukee tabletilta norjalaista lehtiartikkelia. Toinen kuva on Oslossa sijaitsevasta muistomerkistä, joka on tehty toisessa maailmansodassa kuolleiden neuvostosotilaiden kunniaksi.

30-vuotiaalla Iversenillä on Stepanovan mukaan lopettaessaan hyvin aikaa lukea historiaa ja opiskella, miten muu Eurooppa on kohdellut Venäjää aiemmin historiassa. Stepanovan mukaan venäläiset ja norjalaiset ovat toisilleen läheisempiä kuin Iversen tietää.

– Oslossa, lähellä Holmenkollenia on muistomerkki neuvostosotilaille, jossa lukee: Norja kiittää teitä. Suosittelen sinua, Emil, vierailemaan siellä, kuten minä tein viimeksi käydessäni Norjassa. Se voisi opettaa sinua, miten naapureiden tulisi käyttäytyä toisiaan kohtaan. Ihan vinkkinä: osoittamalla kunnioitusta. Vielä ei ole liian myöhäistä oppia, Stepanova päätti.

Stepanovan päivityksessä ei mainita Ukrainaa sanallakaan, eikä teksti näytä johdonmukaisuudeltaan aivan loppuun asti harkitulta.

Norja on Venäjän rajanaapuri vain pieneltä matkalta, mutta Stepanova ei näe ongelmaa siinä, että Venäjä on hyökännyt Ukrainaan, jonka kanssa maalla on huomattavasti enemmän yhteistä rajaa ja kulttuurihistoriaa.

Myös Vladimir Putinin arvostelemisen tyrmääminen näyttää länsimaissa erikoiselta, kun Venäjä ilmoitti jo ennen Ukrainan sotaa, että Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi pitäisi saada pois vallasta.

21-vuotias Stepanova ankkuroi Venäjän olympiakomitean joukkueen viestikultaan Pekingissä ja nousi samalla historian nuorimmaksi maastohiihdon olympiavoittajaksi.

Päivityksen ajankohta tiistaina lienee harkittu, koska Stepanova osallistui tiistaina tilaisuuteen, jossa Putin tapasi ja palkitsi olympiamenestyjiä.

Lue lisää: Vladimir Putin juhli yhdessä Venäjän olympiatähtien kanssa Moskovassa – IS seurasi tilaisuutta

Tiistaina aamupäivällä Stepanova julkaisi Instagramissa kuvan, jossa hän odotti Putinin tapaamista yhdessä 16-vuotiaan kohuluistelija Kamila Valijevan ja kahden muun joukkueiden olympiakultaa voittaneen taitoluistelijan Viktorija Sinitsinan ja Anastasia Mishinan kanssa.