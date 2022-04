Maailmanmestari repi Ranskan lipun ja teki palasista Venäjän lipun – nyt hänelle tyrkytetään Venäjän passia

Simon Fourcade saa kritiikkiä lännessä ja arvostusta Venäjällä.

Ranskalaiselle ampumahiihtovalmentajalle Simon Fourcadelle ollaan valmiita tarpeen tullen tarjoamaan Venäjän kansalaisuutta, venäläismediat uutisoivat.

Fourcade, 37, on saanut Venäjällä positiivista huomiota, koska hän on kritisoinut Kansainvälistä ampumahiihtoliittoa siitä, että Venäjän urheilijat suljettiin kansainvälisestä toiminnasta.

Sulkemisen syynä oli Venäjän armeijan hyökkäys Ukrainaan helmikuun lopulla.

Venäläismedia Championat uutisoi huhtikuun alussa, että Fourcade oli myös tehnyt symbolisen eleen juniorien MM-kisoissa helmikuussa. Fourcade valmentaa Ranskan nuorisomaajoukkuetta.

MM-kisat käytiin 21.2.–3.3. Venäjä aloitti sodan 24.2. Tämän jälkeen tehtiin päätös, että Venäjän urheilijat hiihtäisivät kisoissa ilman maatunnuksiaan. Venäjän liput poistettiin kisapaikalta, kuten tehtiin maastohiihdon Salpausselän kisoissa 25.–27.2.

Championatin haastatteleman Venäjän joukkueen edustajan mukaan Fourcade oli leikellyt Ranskan lipun osiin, muotoillut siitä Venäjän lipun ja liimannut sen Venäjän huoltotilan oveen. Ranskan ja Venäjän lipuissa on yhteneväiset värit, mutta eri järjestyksessä ja muodossa.

– Kyseessä ei ollut poliittinen vaan inhimillinen teko. Näin pettymyksen Venäjän valmentajien ja henkilökunnan silmissä. Urheilijat olivat kyynelissä. Näin ei pitäisi tapahtua, Fourcade perusteli tekoaan MatchTV:lle.

– Aivan kuin olisi väitetty, että sota on heidän virheensä.

Pikaluistelun olympiavoittaja, nykyinen venäläispoliitikko Svetlana Zhurova on valmis avaamaan maansa Fourcadelle.

– Kaikkien pitäisi saada olla maassa, jossa he haluavat olla. Fourcade käyttäytyi urheilijana kunnollisesti. Jos häntä vainotaan Ranskassa ja hänen sanojaan ei hyväksytä, ojennamme hänelle auttavan käden. Jos Fourcade haluaa Venäjän kansalaisuuden, tuemme tietenkin häntä ja yritämme saada asian järjestettyä, Zhurova kommentoi RBC-Sportille.

Myös Venäjän maastohiihtopomo Jelena Välbe on tarjonnut tukensa ranskalaiselle.

– Kuulin hänen teostaan MM-kisoissa Yhdysvalloissa. Ymmärrän häntä. Käsittääkseni Simonilla on venäläinen vaimo, ja hänellä on tietoa molemmilta osapuolilta. Monet ulkomaalaiset on informaatiotyhjiössä, eivätkä he pysty muodostamaan objektiivista käsitystä. On vaikeaa olla eri mieltä Simonin teoista tai sanoista, kun hän sanoo, että venäläisten sulkeminen urheilusta on tuhoisaa, Välbe kommentoi Championatille.

Lännessä Fourcaden kommentit ovat saaneet osakseen kovaa kritiikkiä. Esimerkiksi kotimaataan puolustava ukrainalainen ampumahiihtäjä Dmitro Pidrutshni arvosteli ranskalaista voimakkain sanoin.

Fourcade itse puolustautui sosiaalisessa mediassa maanantaina. Hän korosti vastustavansa Venäjän hyökkäyssotaa sekä maan hallintoa.

– Sanoin, etten kannata venäläisurheilijoiden sulkemista kansainvälisistä kisoista, koska pidän sitä haitallisena ja suurena tekopyhyytenä, Fourcade kirjoitti.

Fourcade on sekaviestin maailmanmestari, joka saavutti myös MM-hopean henkilökohtaisella matkalla. Ampumahiihdon suurmestari Martin Fourcade on hänen veljensä.