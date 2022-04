Sydänvaivoista kärsinyt Verneri Suhonen, 25, kertoi iloisen uutisen terveydentilastaan – vahvisti myös sitkeät seurusteluhuhut todeksi

Hiihtäjällä on takanaan vaikea alkuvuosi, mutta tilanne näyttää nyt valoisammalta.

Rovaniemi

Sprinttihiihtäjä Verneri Suhonen, 25, joutui keskeyttämään kisakauden tammikuun alussa sydänongelmien vuoksi. Miehen sydänpussista löydettiin nestettä, ja hänet määrättiin täyslepoon.

Suhonen kertoi lauantaina Ilta-Sanomille, että perimmäistä syytä sydänongelmien taustalla ei ole pystytty selvittämään.

Siitä huolimatta Hollolan Urheilijoiden hiihtäjällä oli hyviä uutisia kerrottavanaan.

– Kävin eilen (perjantaina) aamulla Helsingissä rasituskokeessa. Siellä todettiin, että kaiken pitäisi olla nyt kunnossa. Näyttää siltä, että vaiva on selätetty tältä erää, Suhonen sanoi hyväntuulisena.

Suhonen kertoi palanneensa takaisin hiihtoladuille jo maaliskuussa. Toistaiseksi treenirytmi on ollut rauhallinen, ja säännölliset sydänkontrollit jatkuvat vielä huhtikuun loppuun asti.

Vaikka tilanne näyttää nyt valoisalta, pari kuukautta sitten tunnelmat olivat aivan toiset.

– Tammi-helmikuu oli melko synkkää aikaa. Oli raskasta, kun kaikki kyselivät voinnista koko ajan, eikä itsekään oikein tiennyt, missä missään. Olin henkisesti aika hajalla.

Normaalioloissa Suhosen elämä pyörii pitkälti hiihdon ympärillä. Kun laduille ei ollut asiaa, arkeen oli vaikea löytää mielekästä sisältöä.

– Päivät kuluivat aluksi peukaloita pyörittäen.

Vähitellen tekemistä alkoi löytyä. Suhonen sai töitä yhteistyökumppaniltaan Salomonilta, jonka suksitestaajana hän toimi myös lauantaina Ounasvaaralla.

Rovaniemellä majaileva Suhonen on viettänyt viime kuukausina paljon aikaa pääkaupunkiseudulla, jossa hänellä on runsaasti kavereita. Lisäksi siellä asuu hänen tyttöystävänsä, aitajuoksija Viivi Lehikoinen.

Urheilijaparin suhteesta on huhuttu jo pidemmän aikaa. Nyt Suhonen tunnusti sitkeiden huhujen pitävän paikkansa.

– Kyllä se ihan totta on.

Viivi Lehikoinen, 22, lukeutuu Suomen huippuaitureihin. Viime kesänä hän oli mukana muun muassa Tokion olympialaisissa.

Suhonen ei halunnut kommentoida asiaa sen suuremmin. Hän kuitenkin kertoi, että Helsingissä vietetty aika on tarjonnut kaivatun hengähdystauon hiihtokuplasta.

– Siellä on ollut paljon ystäviä ja aktiviteetteja. On ollut mukavaa, että on ehtinyt hengata myös hiihdon ulkopuolelta olevien kavereiden kanssa.

– Se (Helsingissä majailu) on ollut yksi asia, joka on pitänyt mielen virkeänä. Jos olisin ollut vaan täällä Rovaniemellä, ajatukset olisivat pyörineet pelkästään hiihdon ympärillä.

Verneri Suhonen miesten perinteisen sprintin aika-ajossa maastohiihdon SM-kilpailuissa Pyhäjärvellä helmikuussa 2021.

Vaikka pieni hengähdys hiihdosta on tehnyt hyvää, kaipuu kisaladuille on valtava.

– Drammenin kisoista lähtien on ollut kova hinku takaisin ladulle. On ollut mukava huomata, että into on edelleen tallella, Suhonen kertoi ja jatkoi:

– On suorastaan kismittänyt, että ei ole päässyt viivalle. Olen joutunut puremaan hammasta hyvässä mielessä.

Jos mitään yllättävää ei tapahdu, Suhonen palaa kisaladuille ensi kauden alussa. Sitä ennen hiihtäjän on rakennettava kuntonsa lähes nollapisteestä.

– Tähtäin on Planicassa, mutta isoin tavoite tässä kohtaa on päästä ylipäätään starttiviivalle. Aika pienistä paloista saa alkaa rakentamaan ehjää kokonaisuutta.

Vaikka sydänvaivasta on ollut paljon harmia, se on opettanut Suhoselle yhden asian.

– Terveys on aika tärkeä homma. Ensi kaudella mulle on tärkeintä pysyä terveenä ja pystyä tekemään täysipäiväisesti tätä hommaa. Kun ollaan päästy sinne viivalle, katsotaan, mihin asti rahkeet riittää.