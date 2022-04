Perttu Hyvärisen poisjäänti SM-viestistä herättää kysymyksiä – kommentoi nyt tilannettaan

Puijon Hiihtoseura on yksi miesten viestin ennakkosuosikeista.

Rovaniemi

Ounasvaaralla taistellaan lauantaina viestihiihdon SM-mitaleista. Yksi miesten ennakkosuosikeista on Puijon Hiihtoseura, jonka ykkösjoukkueessa hiihtävät Antti Honkimaa, Joonas Sarkkinen, Iivo Niskanen ja Ilkka Herola.

Vielä viime viikonloppuna Perttu Hyvärinen vakuutti, että myös hänet nähdään mukana joukkueen kokoonpanossa. Nyt savolaismiehen nimeä ei kuitenkaan näy lähtölistalla.

Tähän on selkeä syy.

– En yksinkertaisesti ole enää työkykyinen, Hyvärinen valotti tilannettaan puhelimessa.

– Lihas on totaalisen väsynyt, enkä sovi enää ykkösjoukkueeseen. Kyllähän se harmittaa, että kausi loppui tällä tavalla, hän jatkoi.

Hyvärisen kuntokäyrä osoitti alaspäin jo viime viikonloppuna Rukalla. Tilanne ei ole viimeisen viikon aikana kääntynyt kohti parempaa.

Hiihtäjä kertoi epäilleensä uupumuksen syyksi koronaa, mutta perjantaina tehdyn pcr-testin tulos näytti negatiivista.

– Tilanne on tällä hetkellä sen verran huono, etten uskalla lähteä riskeeraamaan, jos siellä olisi kuitenkin jotain terveydellistä (ongelmaa).

Hyvärinen teki lopullisen päätöksen viestin väliin jättämisestä vasta perjantai-iltana.

– Tämä (kevään uupumus) on yllättävän tyypillistä mulle. Kevään SM-kisat on mennyt monena vuonna huonosti, mutta nyt on erityisen huono vire päällä.

Hyvärinen kertoo kannustavansa seurakavereitaan ladun varressa ja luottaa näiden menestysmahdollisuuksiin.

– Puijolla on hyvä joukkue tälle päivälle ilman minuakin. Ei sota yhtä miestä kaipaa tässäkään asiassa.

– Ollaan täysillä mukana mitalitaistossa. Viestistä tulee tiukka ja on mielenkiintoista seurata, mitä pojat saa aikaiseksi.

Vaikka Hyvärisen viime viikot ovat olleet vaikeita, hänellä on takanaan hieno kausi. Pekingin olympialaisista kotiin viemisiksi lähti uran parhaat henkilökohtaiset arvokisasijoitukset: 6. ja 7. sija.

Olympiamenestys ei tullut Hyväriselle yllätyksenä, sillä hän kertoi harjoituskauden sujuneen hienosti.

– Lähdin kauteen rauhallisin mielin. Tiesin, että menestysmahdollisuuksia on, jos pystyn tekemään oikeita valintoja.

Joulun aikaan Hyvärinen harjoitteli korkealla Davosissa. Juuri ennen olympialaisia hän piti onnistuneen treenileirin kotona.

– Oli pitkään päällä positiivinen kierre, joka nosti mut hyvään vireeseen ennen olympialaisia. Siellä kaikki onnistui täydellisesti.

Ensi kauteen Hyvärinen starttaa selkein tavoittein.

– Sanoin ennen olympialaisia, että haluan parantaa arvokisamenestystä ja onnistuin siinä.

– Kuudes ja seitsemäs sija ovat mulle tosi kovia. Nyt kun ne on saavutettu, niitä olisi mukava parantaa ensi talvena Planicassa.

Uusi harjoituskausi pyörähtää käyntiin toukokuun alussa. Sitä ennen Hyvärinen ehtii hengähtää hetken.

– Olympialaiset oli iso rutistus. Jouduin laiminlyömään ystävien näkemistä.

– Nyt haluan nähdä lähimpiä ihmisiä ja antaa heille aikaa. Lisäksi palauttelen vähän ja yritän nauttia talven onnistumisista.