Riitta-Liisa Roponen avaa lopettamispäätöksen taustoja kyynelehtien – yksi seikka vei mehut

Roposen ajatukset harhautuivat perjantain kilpailussa lapsuusmuistoihin.

Rovaniemi

Hiihdon moninkertainen arvokisamitalisti Riitta-Liisa Roponen, 43, ilmoitti perjantaina lopettamispäätöksestään. Hän kertoi Ylen haastattelussa päättävänsä kansainvälisen hiihtouransa tähän kauteen.

Roponen kilpailee tänä viikonloppuna Rovaniemellä järjestettävissä SM-hiihdoissa. Hän sauvoi itsensä kymppisakkiin viiden kilometrin vapaan kilpailussa perjantaina.

– Oli hiton hienoa päästä kilpailemaan. Tuntui hitsin pahalta, mutta nautin joka hetkestä, kahdeksannen sijan napannut Roponen kertoi suorituksensa jälkeen.

Kisan voiton vei Kerttu Niskanen, toiseksi hiihti Krista Pärmäkoski ja kolmanneksi Mari Eder.

Vaikka vitosen lenkki oli raskas ja haastava, Roposen ajatukset vaelsivat kisan aikana kauas kilpaladulta.

– Mietin sitä, miten hienoa on, että äiti ja iskä veivät minut ladulle silloin 40 vuotta sitten, urheilija sanoi kyynelehtien.

Riitta-Liisa Roponen nappasi kahdeksannen sijan SM-kisoista perjantaina.

Roponen kertoi hiihdon olleen hänen lapsuudessaan koko perheen yhteinen harrastus.

– Teimme rauhallisia lenkkejä, joiden aikana söimme eväitä ja pysähdyimme katselemaan oravia. Lenkit olivat niin pitkiä, että äiti meinasi aina paleltua.

Nyt hiihtäjän vanhemmat ovat jo sen verran iäkkäitä, etteivät he seuraa tyttärensä kilpailuja paikan päällä.

Perhe on yksi niistä syistä, joiden vuoksi Roponen päätti jättää kansainväliset kilpailut taakseen.

Lopettamispäätös ei syntynyt hetken mielijohteesta, vaan Roponen oli pohtinut asiaa jo useamman vuoden ajan ja lyönyt päätöksen lukkoon viime syksynä.

– Tuen nyt omaa aikuisikäistä tytärtäni ja huolehdin omista vanhemmistani, Roponen totesi.

Riitta-Liisa Roponen poseerasi kotinsa edustalla Haukiputaalla vuonna 2021.

Lisäksi 20 vuotta arvokisoja kiertänyt urheilija kertoi väsyneensä jatkuvaan reissaamiseen. Hiihtointoa hänellä kuitenkin vielä riittää.

– Jatkossa keskityn vetämään omia valmennuksia innokkaille hiihdonharrastajille, Roponen kertoi tulevaisuuden suunnitelmistaan.

Roponen sanoi jo aiemmin Ylen haastattelussa, että hän on valmis lähtemään koska vain tyttärensä Idan kanssa parisprintin SM-kisoihin.

Kulunut kausi on ollut Roposelle kaikkea muuta kuin helppo, sillä hän on kärsinyt talven aikana toistuvista terveysongelmista. Vielä hetki sitten näytti siltä, että Roposella ei ole asiaa kisaladuille vielä tänä viikonloppunakaan.

– Olen nyt yhtenä kappaleena, hiihtäjä kuittasi kyselyt terveydentilastaan.

Terveyshuolet koituivat myös Roposen olympiaunelman kohtaloksi. Hän karsiutui Pekingin joukkueesta niukasti.

Hiihtäjä kertoi odottaneensa paikkaa kisakoneeseen aivan viime hetkille asti.

– Ville Peltonen soitti ja kertoi minun olevan varanaisena. Jos joku olisi sattunut sairastumaan, olisin lähtenyt reissuun. Jännitin sitä loppuun asti, vaikka eihän se kisoihin lähteminen olisi tuntunut miltään, jos sinne olisi päässyt jonkun toisen epäonnen takia.

Roponen vuoden 2018 Pyeongchangin olympialaisissa.

Vaikka Pekingin olympialaiset jäivät välistä, Roposella on takanaan lukemattomia arvokisastartteja, joista on on tarttunut mukaan myös useita mitaleja.

Palkinnoista tärkeimmiksi Roponen nostaa vuoden 2010 Vancouverin olympialaisten viestipronssin ja viime talven MM-hopean Oberstdorfin viestikilpailusta.

– Olen kokenut urallani valtavia onnen tunteita mutta myös suuria pettymyksiä. Nyt pitää keksiä jotakin uutta, josta saa yhtä hienoja tunteita.

Roposen ensimmäinen arvokisastartti oli vuoden 2002 Salt Lake Cityn olympialaisissa, joiden aikaan hän oli vasta 23-vuotias.

Kun Roposelta tiedusteltiin, millaisia terveisiä hän haluaisi lähettää parikymppiselle itselleen, hiihtäjällä on vastaus valmiina:

– Nauti enemmän!