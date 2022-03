Aleksandr Bolshunovin valmentaja pamautti kovaa tekstiä norjalaisista – venäläinen syytti kaksinaamaisuudesta

Juri Borodavko syyttää Norjaa Nato-operaatiosta.

Venäjän hiihtomaajoukkueen päävalmentajana ja huippuhiihtäjä Aleksandr Bolshunovin luotsina tunnettu Juri Borodavko syyttää kovin sanoin Norjaa kaksinaismoralismista ja sotatoimista.

Venäläisen Championatin haastattelussa Borodavkolta tiedusteltiin, onko Venäjän joukkue saanut hiihtoyhteisöltä tukea sen jälkeen, kun kansainvälinen hiihtoliitto Fis sulki venäläiset kilpailuistaan.

Borodavkon mukaan tukea on ”tietysti” tullut.

– Tervejärkiset ihmiset, jotka eivät ymmärtäneet, mitä oli tapahtumassa, eivät tehneet hätäisiä johtopäätöksiä. Sittemmin olen katsonut ihmisiä eri tavalla. He puhuvat ymmärtämättä mistään mitään. He eivät tunne Venäjän historiaa tai konfliktin syitä. Toisaalta he puhuvat selvästi länsimaiden edistämää propagandaa, Borodavko sanoi.

Venäjän ja Norjan välit hiihtopiireissä ovat kylmenneet vauhdilla sen jälkeen, kun Norja oli edistämässä venäläisurheilijoiden sulkemista loppukauden maailmancup-kilpailuista.

Fis oli ensin ehtinyt sallia venäläisurheilijoiden osallistumisen kansainvälisiin kilpailuihin, mutta pyörsi kantansa Norjan, Ruotsin ja Suomen hiihtoliittojen vaadittua Venäjän sulkemista. Norjalaiset olivat aloitteellisia ja ilmoittivat ensimmäisenä, että sulkevat itse venäläiset Norjassa hiihdettävistä kilpailuista, jos Fis ei sitä tee.

– En nimeä meitä tukeneita henkilöitä. Jopa jotkut norjalaiset kirjoittivat päätöksestä, jos eivät meitä tukien, niin ainakin päätöstä kyseenalaistaen, Borodavko sanoi.

Venäjän yli kuukausi sitten aloittama hyökkäyssota Ukrainassa jatkuu edelleen.

Omalle kansalleen Venäjä puhuu hyökkäyksestä ”erityisoperaationa” ja on propagandassaan puhunut ukrainalaisista natseina.

Championatin haastattelussa Borodavko käänsi aiheen sotatoimiin, joissa Norja on ollut osallisena. Borodavko kyseenalaistaa norjalaisten suhtautumisen ja syytteet Venäjän toimiin.

– Venäjää syytetään kaikista synneistä. Tietävätkö samat norjalaiset, että heidän lentokoneensa pommittivat puolustuskyvyttömiä asukkaita Libyassa ja pudottivat yli 500 pommia? Ehkä he sulkevat itsensä kilpailuista ja rankaisevat itseään takautuvasti? Ajattele ja pohdi, ennen kuin leimaat maan ja urheilijat, Borodavko pauhasi.

Norja osallistui 2011 sotilasliitto Naton pommituksiin Libyassa Muammar Gaddafin hallintoa vastaan. Myöhemmin mm. Norjassa ja Isossa-Britanniassa on tehty johtopäätös, että liittyminen Libyan sisällissotaan tehtiin liian vähäisin tiedoin ja virheellisin oletuksin.

Isossa-Britanniassa vuonna 2016 tehdyn raportin mukaan jälkikäteen ei ole voitu osoittaa, että Libyan hallitus olisi muodostanut todellista uhkaa siviilejä kohtaan.

Suorapuheisen Borodavkon lausunnot ovat ennenkin aiheuttaneet kummastusta. Viime syksynä Borodavko linjasi julkisuudessa, että hänen suojattinaan olleen naishiihtäjän kehossa on ”vähän ylimääräistä” ja tämän tulisi pudottaa painoaan.

Fisin suljettua venäläiset kansainvälisistä kilpailuista Borodavko on syyttänyt Norjan ja Ruotsin hiihtoliittoja salaliitosta, jolla venäläisurheilijat saatiin pois laduilta ja pois maailmancupien voittotaistosta.