Aleksandr Bolshunov astui Venäjällä median eteen – näin kohuhiihtäjä kommentoi Ukrainan sodan vaikutuksia

Venäläismedia prässäsi tilaisuuden tullen Aleksandr Bolshunovia.

Aleksandr Bolshunov saapui lauantaina venäläismedian eteen yllättävän hyväntuulisena siihen nähden, millaisessa mediamylläkässä hiihtäjä on ollut Pekingin olympiakisojen jälkeen.

Lauantaina Bolshunov tuli Venäjän mestaruuskisojen vapaan hiihtotavan sprintissä toiseksi. Voiton Syktyvkarissa Pohjois-Venäjällä vei Aleksandr Terentjev.

– Eivät nämä kisat ole niin tärkeitä, vaikka haluankin aina voittaa. Kakkossija ei ole huono, eikä Terentjeville ole häpeä hävitä. Tämä on hänen päälajinsa ja hän on Venäjän paras sprintteri tällä hetkellä, Bolshunov vastasi MatchTV:n mukaan kysymykseen siitä, miksei hän ole yhtä murtunut kuin yleensä hävityn kisan jälkeen.

Bolshunov voitti Pekingin olympialaisissa viisi mitalia, joista kolme kultaista. Ukrainan sodan alkamisen ja Bolshunovin neuvostohenkisessä hiihtopuvussa julkaiseman kohukuvan jälkeen hän on menettänyt useita tukijoitaan.

Lähteneiden sponsorien joukossa ovat mm. suksimerkki Rossignol ja hanskasponsori Kinetixx. Bolshunovilta kysyttiin lauantaina, miten hän on reagoinut sponsorien joukkokatoon.

– Odotetaan nyt ja katsotaan, mitä tapahtuu. Maailmantilanne muuttuu nopeasti ja toivottavasti se, mitä tapahtuu, on pian ohi, Bolshunov sanoi.

Venäläismedia ja fanit ovat olleet huolissaan siitä, onko huippuhiihtäjällä sopivia välineitä tai välinesponsoreita ensi kaudeksi. 25-vuotias huippuhiihtäjä toppuutteli välinepaniikkia.

– Luulen, että päätöksen taustalla on kaikki se paine yrityksiä kohtaan, joilta kysyttiin: miksi he tukevat meitä? Omasta puolestani voin sano, että välinevalmistaja on osa tiimiäni. Minua on aina autettu saamaan käyttööni parhaat mahdolliset välineet. Jos tuki loppuu nyt, niin en ota siitä itseeni. He ovat tiimini, Bolshunov pyöritteli.

Venäjän maajoukkueen johtaja Juri Tsharkovski kommentoi aiemmin, että Bolshunov jatkaa Rossignolin suksilla hiihtämistä.

Tsharkovski kertoi tuolloin Championat-sivustolle, että Bolshunovilla on huippuluokan suksia varastossa vuoden tarpeisiin. Bolshunov ei asiaa suoraan myöntänyt, mutta vihjaili samaan suuntaan.

– Totta kai minulla on kansainvälisiin kilpailuihin suksia. Mihin ne katoaisivat? Venäjällä on aivan sama mitä suksia käytän. Saan päinvastoin hyvää harjoitusta.