Venäläiset saivat silmilleen Ukrainan karua todellisuutta – Instagram-tempauksen luoja kertoo saamastaan vihapostista

Ampumahiihtäjä Erik Lesserin mukaan hänen venäläiskollegansa ovat kertoneet halustaan pyytää anteeksi maansa aloittamasta sodasta, mutta he eivät voi puhua negatiivisesti Venäjän hallituksesta.

Saksalainen ampumahiihtäjä Erik Lesser teki viikonloppuna oman pienen osansa siitä, että propagandalle ja valheille altistetut tavalliset venäläiset saisivat tietää, mitä Ukrainassa tapahtuu.

Lesser, 33, lainasi Instagram-tiliään ukrainalaiskollegalleen Anastasija Merkushynalle, jotta tämä saisi näyttää sitä todellisuutta, mitä Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut.

Ampumahiihto on Venäjällä suosittu laji, ja Lesserin Instagram-seuraajien joukossakin on paljon venäläisiä. Saksalainen keräsi Venäjällä laajasti kiitosta ja seuraajia sen jälkeen, kun hän lainasi pyöräänsä Saksassa koronakaranteeniin joutuneelle venäläisampumahiihtäjä Eduard Latypoville.

– Ajattelin näyttää heille (venäläisille) vähän totuutta, eikä vain sitä, mitä he saavat venäläisestä mediasta, Lesser perusteli tempaustaan norjalaiselle NRK:lle.

Merkushyna, 27, on Ukrainassa, NRK:n mukaan toistaiseksi turvassa perheensä kanssa. Oloaan ”surulliseksi ja tyhjäksi” kuvaillut urheilija kertoi olevansa iloinen siitä, että hän sai tilaisuuden näyttää sodan todellisuutta.

Tällaista kuvamateriaalia Ukrainasta Merkushyna jakoi Lesserin Instagram-tilillä:

Urallaan muun muassa kolme olympiamitalia ja kaksi MM-kultaa saavuttaneen Lesserin Instagram-tilillä on tällä hetkellä reilut 152 000 seuraajaa. Määrä on noussut viikonlopun aikana rutkasti, mutta iso joukko on myös lopettanut hänen seuraamisensa.

– Menetin 10 000 venäläistä seuraajaa, mutta 20 000 (venäläistä) on yhä jäljellä, Lesser sanoi NRK:lle ja kertoi toivovansa, että saa lainattua tiliään tällä viikolla toiselle ukrainalaisurheilijalle, jotta yhä useampi venäläinen saa tietoa Ukrainan todellisuudesta.

Lesser kertoi NRK:lle saamastaan palautteesta.

– On ollut vain 50–60 todella rumaa viestiä ja noin 400 rumaa viestiä. Loput ovat olleet hiljaa.

Lesserin mukaan kahdenkeskisissä keskusteluissa venäläiskollegat ovat kertoneet halustaan pyytää anteeksi.

– Kun keskustelen (venäläis)urheilijoiden kanssa, joita en halua nimetä, he sanovat olevansa pahoillaan. He eivät kuitenkaan voi sanoa mitään Kremliä tai (Venäjän) hallitusta vastaan, sillä heidät voidaan vangita 15 vuodeksi. Heidän (venäläisurheilijoiden) on oltava hiljaa.