Venäjän huoltorekkaan ilmestyi Ukrainaa tukevia viestejä Norjassa – hiihtopomo kertoi uhkauksista

Rekan kylki oli saanut uuden ilmeen keskiviikon vastaisena yönä.

Venäjän maastohiihtomaajoukkueen huoltorekkaa on vandalisoitu Norjan Holmenkollenilla, uutisoi NRK.

Rekan kylkeen oli maalattu keskiviikon vastaisena yönä ainakin Ukrainan lippu ja Slava Ukraini -teksti.

Suomeksi lause tarkoittaa ”Kunnia Ukrainalle”

NRK:n mukaan venäläiset urheilijat ovat myös saaneet suoria uhkauksia.

Norjan mäkihyppymaajoukkueen johtaja Alexander Stöckl oli kuullut uhkaavista viesteistä Venäjän joukkueen valmentajalta Jevgeni Plekhovilta.

Norjan hiihtoliiton puheenjohtaja Erik Röste kommentoi asiaa NRK:lle.

– Venäläisiä mäkihyppääjiä ja yhdistetyn urheilijoita on nuorten MM-kisoissa Puolan Zakopanessa. 200 poliisia joutui saattamaan venäläisnuoria, koska heihin oli kohdistunut uhkauksia, Röste kertoi.

Erik Röste puhumassa medialle tiistaina.

Rösten mukaan myös Norjan hiihtoliitolle on satanut tekstiviesti- ja sähköpostiuhkauksia.

– Niitä tuli ihmisiltä, jotka sanoivat, että venäläiset ovat tervetulleita starttaamaan kisoissa, mutta he eivät pääse maaliin saakka. Venäläisiin kohdistunut uhka on todellinen, mutta se ei mielestäni ole pääsyy, miksi heidät suljettiin Fisin kisoista., Röste sanoi ja kertoi sulkemispäätöksen isoimmaksi syyksi Venäjän sotatoimet Ukrainassa.

Myös Suomen hiihtoliittoon satoi uhkauksia ennen Salpausselän maailmancupin kisoja viime viikonloppuna.

Fis on sulkenut Venäjän ja Valko-Venäjän kilpailutoiminnastaan loppukauden ajaksi.

Venäjän hiihtomaajoukkueen on määrä matkustaa Norjasta Venäjälle keskiviikkona. VG:n mukaan kotimatka on kuitenkin vastatuulessa, sillä Venäjälle suuntautuvia lentoja on peruttu.