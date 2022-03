Ukrainan ampumahiihtotähti jäi puolustamaan kotimaataan – norjalaiselta kilpakumppanilta yksiselitteinen reaktio

Dmitri Pidrushni uskoo Ukrainan voitoon.

Ukrainan Dmitri Pidrushni ja Norjan Johannes Thingnes Bö ovat kilpailleet toisiaan vastaan lukemattomia kertoja. Kuva on vuodelta 2019.

Maanantaina uutisoitiin, ettei vuoden 2021 ampumahiihdon maailmanmestaria Dmitri Pidrushnia, 30, nähdä viikonloppuna Kontiolahden maailmancupissa. Ukrainalaisurheilija jää puolustamaan kotimaataan Venäjän hyökkäystä vastaan.

Norjan yleisradioyhtiö NRK tavoitti Pidrushnin, joka vahvisti liittyneensä Ukrainan kansalliskaartiin Ternopilissä. Hän kertoi osallistuvansa kaupungin suojauksen rakentamiseen ja lujittamiseen.

Ternopilissä kansalliskaarti pyrkii suojelemaan kaupunkia ja toimimaan armeijan apuna parhaansa mukaan.

– Emme pelkää mitään, Pidrushni vakuutti norjalaismedialle viestitse.

– Olemme rauhallisia ja valmiita siihen, mitä ikinä onkaan edessä. Uhka on suuri, mutta tällä hetkellä suurin osa taisteluista käydään Kiovassa. Tulevina päivinä me voitamme, hän jatkoi.

Pidrushnin tavoin muitakaan ukrainalaisurheilijoita ei nähdä ampumahiihdon maailmancupissa enää tällä kaudella. Ukrainan maajoukkue ilmoitti vetäytyvänsä loppukauden kilpailuista Venäjän hyökkäyksen vuoksi.

Myöskään venäläisiä tai valkovenäläisiä ampumahiihtäjiä ei nähdä ladulla enää tänä keväänä. Maajoukkueet kertoivat jättävänsä kauden kesken sen jälkeen, kun Kansainvälinen ampumahiihtoliitto IBU kielsi niitä kilpailemasta oman lippunsa alla.

IBU perusteli päätöstään Ukrainan tilanteella.

Dmitri Pidrushni nappasi maailmanmestaruuden juuri Johannes Thingnes Bö vuonna 2019 Östersundissa.

Kontiolahden maailmancupista puuttuu myös norjalaistähti Johannes Thingnes Bö, joka ilmoitti maanantaina Instagramissa jättävänsä kauden kesken väsymyksen vuoksi.

NRK:n haastattelussa Bö kertoi seuranneensa tarkasti ukrainalaisen kollegansa Dmitri Pidrushnin tilannetta.

– Kontiolahden tämän viikonlopun lähtölaukaus on jotain aivan muuta kuin Kiovan laukaukset. Se, että hän (Pidrushni) on eturintamassa huolehtimassa kaupungistaan ja suojelemassa kansaansa, kertoo todellisesta vahvuudesta.

– Se on hyvin kaukana maailmasta, jonka tunnemme. Sitä on vaikea pukea sanoiksi. He (Ukrainan puolustajat) ovat uskomattoman sitkeitä. Maa voi olla ylpeä tuollaisista kansalaisista, Bö sanoi NRK:lle.