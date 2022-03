Kun Erika Jänkä, 26, joutui pulaan ulkomailla, hiihtäjärakas riensi apuun – ”Ei olisi voinut tulla huonompaan saumaan”

Markus Vuorela auttoi Erika Jänkää ennen olympialaisia.

Ampumahiihtäjä Erika Jänkä joutui ikävään kiipeliin tammikuun lopulla. Jänkä, 26, oli vastikään saanut tietää, että pääsisi ensimmäistä kertaa urallaan olympialaisiin. Hän oli maajoukkueen mukana valmistautumassa Pekingin-kisareissuun Italian Anterselvassa. Sitten hän sai koronatartunnan.

Jänkä eristettiin. Terveysviranomaisten ohjeiden mukaisesti urheilija asetettiin seitsemän vuorokauden karanteeniin, vaikka hän oli täysin oireeton ja pystyi harjoittelemaan normaalisti ennen testitulosta.

Talviolympialaiset olivat alkamassa Pekingissä 4. helmikuuta. Suomen ampumahiihtäjien oli lähdettävä Kiinaan. Jänkä jäi yksin eristykseen Italiaan. Kaveri jätettiin.

– Jos ei joukkueena päästä liikkumaan, se ei ikinä ole kivaa. Tässä maailman ajassa täytyy kuitenkin olla vain realisti. Näitä tapauksia on monessa osoitteessa tullut, ampumahiihdon päävalmentaja Jonne Kähkönen kommentoi tammikuun lopussa Kiinasta.

Jängän puoliso, maastohiihtäjä Markus Vuorela paljastaa nyt, että Jängän koettelemukset kruunasi vielä yksi lisäpiikki.

– Erika oli kerennyt jo laittamaan kaikki välineensä huoltoautoon, koska oli lähdössä normaalisti kisoihin. Hänellä ei ollut enää suksia eikä sauvoja Italiassa, Vuorela kertoo.

– Erikan positiivinen testitulos ei olisi voinut tulla huonompaan saumaan. Kun on ensin pääsemässä olympialaisiin ja saman tien saa koronatartunnan, niin siinä kysytään aika lailla henkistä kanttia.

Koska puoliso oli pinteessä, Vuorela päätti toimia ritarillisesti. Hän läksi Italiaan sukset ja sauvat kainalossaan.

– Kävin viemässä Erikalle välineet, että hän pääsisi karanteenin jälkeen harjoittelemaan. Heilutin hotellihuoneen ikkunasta. Sen verran yritin tilannetta itse avittaa, Vuorela kertoo visiitistään.

Jälleen yksi romanttinen tarina Italiasta – mutta täysin toisenlainen kuin ne, missä pussaillaan gondolissa tai kävellään käsikkäin Piazza della Signorialla.

Ritarillisuus ei ole vierasta 25-vuotiaalle Vuorelalle, sillä hän on siviilityössään Rajavartiolaitoksen palveluksessa Kuhmon rajavartioasemalla. Vuorela ja Jänkä muodostavat mielenkiintoisen isänmaallisen parin; myös Jänkä on rajavartija.

Vuorela uskoo, että siviiliammatti auttoi hänen kumppaniaan selviämään hankalasta tilanteesta Italiassa.

– Erikalla oli vahvuutena, että hän on ollut stressitilanteissa töissä ja varusmiespalveluksessa. Koulutus antaa vaikeisiin tilanteisiin asenteen, että asioihin pystyy suhtautumaan pelkkinä asioina. Osaa miettiä, että nyt on tilanne on tämä, mutta mitkä ovat ne seuraavat askeleet, joilla saadaan tilanne käännettyä mahdollisimman hyväksi, Vuorela kertoo.

Jängän askeleet olivat seuraavanlaiset. Ensin hän pääsi karanteenista ja treenaamaan Vuorelan tuomilla suksilla. Sitten hän antoi negatiivisen koronatestin ja lensi Helsinkiin, jossa antoi niin monta negatiivista testiä lisää, että pääsy Kiinaan heltisi.

Jänkä lensi viime tingassa Pekingiin, nukkui yhden yön ja hyökkäsi aikaeron rasittamana suoraan ampumahiihdon sprinttikisaan. Tuloksena oli puhdas ammunta, mutta vasta 73:s sija. Myöhemmin Jänkä oli myös osa Suomen naisten viestijoukkuetta, joka sijoittui 16:nneksi.

Vaikka tulokset eivät olleet mairittelevia, kaikkien vaikeuksien jälkeen Vuorela seurasi rakkaansa suorituksia ilolla kotisohvallaan Vuokatissa.

– Oloni oli helpottunut. Itselläni oli kova usko, että Erika kilpailisi olympialaisissa. On ihan mahtavaa, että hän pääsi kisoihin. Urheilijalle on unelma, että pääsee olympialaisiin, Vuorela kertoo.

Tämän piti olla Markus Vuorelan lopullinen läpimurtokausi. Vuosi sitten hän hiihti ensimmäisissä aikuisten arvokisoissaan Oberstdorfin MM-laduilla. Kesällä ja syksyllä Jämin Jänteen urheilija oli hurjassa kunnossa ja murskasi testiennätyksiään.

Lokakuun lopussa tuli vastaan Vuorelan omien sanojen mukaan ”kiertotie”. Hänen nilkkansa murtui harmittomassa treenitilanteessa Italian-leirillä.

Ennen olympialaisia Suomen hiihtoväki seurasi jännityksellä Vuorelan kuntoutumista, koska hänestä toivottiin viimeiseen asti varamiestä viestijoukkueeseen.

Kisat, joissa näyttöjä olisi voinut antaa, peruttiin koronan takia ja Vuorela jäi ilman olympiapaikkaa. Remi Lindholm pääsi kisakoneeseen nenän edestä.

– Kausi on ollut minulle äärimmäisen vaikea. Panostin täysillä ja alkukausi meni suunnitelmien mukaan, Vuorela kertoo.

– Kun kisat peruttiin, kyllä minulta kysyttiin motivaatiota ihan eri lailla, kun olympialaisetkin jäivät välistä. Normaalissa tilanteessa olisi ollut vähän eri juttu.

Vaikka Vuorelaa Pekingiin toivottiin, eivät hänen tuloksensa ole olleet kummoisia loukkaantumisen jälkeen. Viikonloppuna vire nytkähti toivottavasti oikeaan suuntaan.

Vuorela hiihti kauden ensimmäisen kisansa maailmancupissa Lahdessa ja sijoittui 15 kilometrin perinteisen kisassa pisteille.

– Jos olisi ollut normaali harjoituskausi, en olisi vielä tyytyväinen. Tässä kohtaa pitää olla, sijalle 28 yltänyt hiihtäjä sanoi.

– Odotan vielä enemmän loppukaudelta, kuin mitä sunnuntaina nähtiin.