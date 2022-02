Norjan hiihtoliitto ja Fis käyvät valtataistelua.

Norjan hiihtoliiton ja Kansainvälisen hiihtoliiton Fisin välinen valtataistelu sai maanantaina uuden käänteen. Norjan hiihtoliitto ilmoitti lauantaina, että se ei halua venäläisurheilijoiden osallistuvan maassa tänä keväänä järjestettäviin kilpailuihin.

Norjan hiihtoliitto kertoo tehneensä selväksi kantansa siitä, ettei urheiluväki voi pysyä puolueettomana ja passiivisena, kun Ukrainan kansa kärsii Venäjän hyökkäyksestä.

Norjalaisen NRK:n mukaan Fis on kuitenkin jyräämässä norjalaistoiveiden yli, ja venäläisurheilijat pääsevät viikonloppuna mukaan maastohiihdon maailmancupin Holmenkollenin klassikkokilpailuun ja torstaina Drammenin sprinttimatkoille.

Viime viikolla Fis kertoi siirtävänsä kaikki loput kaudella 2021–22 Venäjällä kilpailtavat maailmancupin kilpailut muualle. Urheilijoiden osallistumisoikeuksiin päätös ei vaikuta.

NRK:n mukaan Fis on näyttänyt venäläisurheilijoille ”vihreää valoa” ja muutamia urheilijoita, mukaan lukien suurin supertähti Aleksandr Bolshunov, on jo saapunut Norjaan.

– Varmistaakseen reilun kilpailun kaikissa Fisin tapahtumissa, kansalliset liitot ja paikalliset järjestäjät eivät voi sulkea urheilijoita pois sukupuolen, rodun, kansallisuuden tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella, Fis viestitti sähköpostitse NRK:lle.

Norjassa päätöstä venäläisten päästämisestä maailmancupin lähtöviivalle ei ole ymmärretty. Fisin maastohiihtokomitean puheenjohtajan Vegard Ulvangin mukaan Fisin pitäisi miettiä päätöstä uudelleen.

– Mielestäni venäläisten ei pitäisi päästä lähtöviivalle. Ukraina on Fisin jäsen ja joutunut hyökkäyksen kohteeksi. Ei voi olla niin, että ne joita vastaan on hyökätty, lentävät puolustamaan kotejaan, samalla kun hyökkääjät pääsevät kilpailemaan.

– Fisin pitäisi tehdä päätös. Jos he eivät tee sitä, niin meidän [norjalaisten] on tehtävä se. Jos Fis ei pidä siitä, niin he voivat ottaa maailmancupin [kilpailut] meiltä pois, ja se riski meidän pitäisi ottaa. Siten pakottaisimme Fisin toimimaan, norjalainen Ulvang sanoi.

NRK kysyi Fisiltä millaisia seurauksia on, mikäli Norjan hiihtoliitto estää venäläisiä kilpailemasta. Fis ei vastannut NRK:lle.

Venäjän suurin hiihtotähti Aleksandr Bolshunov saapui maanantaina Suomesta Norjaan. NRK:n mukaan Bolshunov vaikeni Oslo-Gardermoenin lentokentällä, kun median edustajat pyysivät häntä kommentoimaan asiaa.