Provokaatiosta epäilty venäläisurheilija saa jatkaa kilpailemista Lahdessa – joutuu tekemään yhden muutoksen

Salpausselän kisoissa kohuttiin venäläishyppääjän eleestä.

Lahti

Kansainvälisen hiihtoliiton Fisin mäkihypyn kilpailujohtajan Sandro Pertilen mukaan kohuttu venäläishyppääjä Jevgeni Klimov saa hypätä suurmäen kisassa kello 17 sunnuntaina.

Klimov, 28, nousi otsikoihin kotimaassaan ja Puolassa lauantain joukkuemäen jälkeen. Hyppääjä näytti kameralle hanskassaan ollutta Venäjän lippua molempien hyppyjensä jälkeen. Tv-kuvien perusteella hanskoissa oli myös sormeen maalattu Venäjän lippu sekä kämmenykseen ommeltu Venäjän vaakuna.

Klimovin ele oli mahdollista tulkita poliittiseksi provokaatioksi maailmantilanteessa, jossa Venäjä on hyökännyt Ukrainaan.

Fisin ja Kansainvälisen olympiakomitean suosituksen mukaisesti Lahden kisajärjestäjä ei käytä Venäjän maatunnuksia silloin kuin mahdollista. Venäjän lippu ei liehu Lahdessa salossa, mutta venäläisten varusteisiin Salpausselän kisaorganisaatio ei voi vaikuttaa.

Pertile kertoi keskustelleensa Venäjän mäkijoukkueen valmentajan kanssa. Yksi muutos tapahtuu: Klimov ei saa käyttää samoja hanskoja kuin lauantaina.

Sandro Pertile, voitteko vahvistaa, että Fis tutki Jevgeni Klimovin tapausta?

– Kävin muutama minuutti sitten keskustelun Venäjän mäkimaajoukkueen päävalmentajan kanssa. Valmentaja ei tiennyt tapahtuneesta. Minä näin hanskan. Lippu on osa hanskaa. He eivät käytä jatkossa kyseisiä hanskoja, joten tapaus on ratkaistu.

Mitä tutkitte?

– Minä vain kysyin heiltä, mikä tilanne oli. Kysyin hanskasta ja päätimme, etteivät he enää käytä kyseisiä hanskoja. Case is closed.

Oliko sinun mielestäsi kyse poliittisesta provokaatiosta?

– Näitä hanskoja käytettiin jo aiemmin kauden aikana. Hän oli käyttänyt hanskoja aiemmin. Minun mielestäni epäselvyyttä ei ole.

Tuleeko Klimoville seuraamuksia?

– Ei. Hän hyppää tänään. He käyttävät eri hanskoja. Case is closed.

Venäjän mäkijoukkue sijoittui lauantaina kahdeksanneksi.