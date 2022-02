Venäjän lippuja näkyi Salpausselän kisoissa, vaikka maatunnukset kiellettiin – pääsihteeri selittää, mistä on kyse

Tomi-Pekka Kolu kertoo Salpausselän kisojen tekevän voitavansa.

Esimerkiksi mäkihyppääjien kypärissä ja maastohiihtäjien hihoissa näkyi Venäjän lippuja Salpausselän kisoissa Lahdessa lauantaina.

Liput olivat urheilijoiden vaatteissa näkyvästi esillä siitä huolimatta, että Lahden maailmancupin tapahtuma tiedotti, että: ”Venäjän maatunnuksia ei käytetä Salpausselän kisoissa”.

Kisojen virallisissa dokumenteissa venäläisurheilijoiden kansallistunnuksena on RUS, mutta lippu tai muut maatunnukset eivät ole näkyvillä, tiedotteessa kerrottiin.

Kisaorganisaatio oli päättänyt yhdessä Hiihtoliiton kanssa korvata Venäjän lipun FIS:n lipulla.

Päätöksen taustalla oli Venäjän armeijan hyökkäys Ukrainaan.

Kisojen pääsihteeri Tomi-Pekka Kolu selitti Ilta-Sanomille, mistä ristiriita johtuu.

– Urheilijoilla on omissa asuissaan omat maatunnuksensa, mutta täällä kisoissa ei ole. Vaikutamme siihen, mihin pystymme vaikuttamaan. Me emme pysty vaikuttamaan asuihin eikä meillä ole niiden kanssa tekemistä. Yksittäinen konkreettinen esimerkki on se, ettei täällä kisa-alueella ole Venäjän lippua salossa, Kolu sanoi.

Pääsihteerin mukaan kisojen toimintatapa perustuu Kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n suositukseen. FIS:n ohjeita edelsi Kansainvälisen olympiakomitean suositus.

– Toteutimme FIS:n suosituksen niissä puitteissa, mitä pystyimme tekemään. FIS:n suosituksessa oli, ettei kansallislauluja esitetä tai lippuja pidetä esillä. Olemme menneet sen mukaan, Kolu sanoi.

– Enempää emme pysty tekemään.

Maailmancupin tapahtumissa minkään maan kansallislaulut eivät yleisesti soi palkintojenjakoseremonioissa.