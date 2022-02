Venäjälle myönnetyn maailmancupin päätöstapahtuman perumista vaaditaan kiivaasti – näin kommentoi Kansainvälisen hiihtoliiton pomo

Kansainvälisen hiihtoliiton pääsihteeri kommentoi Venäjälle myönnetyn maailmancupin tapahtuman kohtaloa.

Maastohiihdon maailmancupin päätösviikonloppu on tarkoitus järjestää Venäjällä Tjumenissa 18–20. maaliskuuta. Nyt monet maat ja urheilijat ovat vaatineet kisojen perumista. Syynä on Venäjän sotatoimet Ukrainassa.

Kansainvälisen hiihtoliiton Fis:n pääsihteeri Michel Vion vahvisti torstaina iltapäivällä Ilta-Sanomille, että liitto tekee päätöksen hiihdon maailmancupin päätösviikonlopusta perjantaina.

– Olemme saaneet paljon yhteydenottoja eri mailta, Vion myöntää.

– Olemme käsitelleet asiaa koko päivän ja pitäneet sen ympärillä kokouksia. Hiihtolajien maailmancupista teemme päätöksiä perjantaina, Vion kertoi Iltasanomille.

Vion ei vielä ennakoinut sitä, millainen päätös on. Jotain voi kuitenkin päätellä siitä, että vaatimuksia on tullut useilta tahoilta.

– Monet maat ovat jo ilmoittaneet, etteivät heidän kansalaisensa saa matkustaa Venäjälle. Monet kansainväliset lajiliitot ovat myös olleet yhteydessä meihin, he ovat kertoneet, etteivät urheilijat halua lähteä Venäjälle hiihtämään.

Vastauksista voi päätellä, että Kansainvälinen hiihtoliitto päättäisi perjantaina siirtää maailmancupin kisat pois Venäjältä. Siihen Vion ei ottanut vielä kantaa, hiihdetäänkö kisat tuona ajankohtana jossain muussa maassa.

Suomalaishiihtäjistä Krista Pärmäkoski ilmoitti jo keskiviikkona Ilta-Sanomissa harkitsevansa vakavasti Venäjän-kisojen väliin jättämistä. Jasmi Joensuu kertoi Instagramissa, ettei missään nimessä lähde Venäjälle. Myös Katri Lylynperä on ilmoittanut, ettei lähde Venäjälle.

Venäjän Sunny Valleyssä pitäisi alkaa perjantaina freestylen maailmancupin osakilpailut.

– Norja, Ruotsi ja Kanada ovat jo ilmoittaneet, että heidän urheilijansa ja huoltoryhmänsä eivät osallistu kisoihin, vaan lähtevät sieltä heti kotiin. Samaa viestiä on tullut myös muilta mailta, Vion sanoi.

– Sunny Valleyssä ei ole turvallisuusuhkaa, mutta järjestäjien on pystyttävä myös takaamaan urheilijoille turvallinen paluumatka kisapaikalta kotiin. Tämä saattaa olla ongelma ja se on myös riittävä syy siihen, että järjestäjien on peruttava kisat.

Vionin mukaan freestylekisojen peruminen on kisajärjestäjien asia.

– Fis ei enää tässä vaiheessa voi perua sääntöjen mukaan kisoja Sunny Valleyssä, mutta järjestäjät voivat ja käymme tänään vielä kaksi eri kokousta heidän kanssaan tilanteesta, Vion painotti.

Venäjälle myönnettyihin skicrossin maailmancupin kisoihin on ilmoittautunut kaikkiaan 86 laskijaa. Valtaosa ulkomaalaisista osanottajista matkusti paikalle suoraan Pekingin olympialaisista. Nyt siis ainakin norjalaiset, ruotsalaiset ja kanadalaiset ovat ilmoittaneet matkustavansa heti kotimaahansa. Kisoihin ei ole ilmoittautunut yhtään suomalaislaskijaa.