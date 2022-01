Therese Johaug asetti tiukat vaatimukset kihlatulleen ennen yhteistä yötä

Norjan maajoukkueessa pelätään nyt koronatartuntoja.

Norjan maajoukkueen sprinttivalmentaja Arild Monsen antoi positiivisen koronanäytteen palattuaan joukkueen korkean paikan leiriltä Italian Seiser Almista sunnuntaina Norjaan.

Kuten arvata saattaa, Norjassa ollaan tilanteesta erittäin huolestuneita. Olisi maan olympiajoukkueelle suuri skandaali, jos hiihtojoukkue joutuisi laajemmin koronan kouriin juuri kisojen kynnyksellä.

Yksi riskitekijä on urheilijoiden kotimatka leiriltä Norjaan.

Norjan naishiihtäjät palaavat leiriltä keskiviikkona yhdeksi yöksi kotimaahansa ennen kun suuntaavat torstaina kohti Pekingiä.

Norjalaislehti Dagbladetin mukaan osa urheilijoista on päättänyt yöpyä lentokenttähotellissa välttääkseen myös kotikontakteja.

Supertähti Therese Johaug haluaa kaikesta huolimatta mennä kotiin tapaamaan kihlattuaan Nils Jakob Hoffia.

Johaug on kuitenkin asettanut kihlatulleen tiukat vaatimukset ennen yhteistä yötä.

– Hän tekee kaksi PCR-testiä ennen kuin pääsen kotiin, Johaug sanoi Dagbladetille.

Johaugin joukkuekaveri Heidi Weng on ottanut erilaisen lähestymistavan. Hän on eristänyt itsensä puolisostaan ja aikoo tavata tämän vasta olympialaisten jälkeen.

JOHAUGIN mukaan joukkueella on ollut Seiser Almin leirillä ruokailussa käytössä ”tyttöjen ja poikien pöydät”, ja naiset ja miehet ovat istuneet ruokailusalin vastakkaisilla puolilla. Siksi tilanne ei ole heidän näkökulmastaan vielä yltiöpäisen huolestuttava.

– Meillä ei ole ollut läheistä kontaktia Arildin tai poikien kanssa. Vaikutus meihin on hyvin vähäinen, mutta tämä on muistutus siitä, että on oltava hyvin huolellinen, Johaug totesi.