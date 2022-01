Ruotsalaistähden nöyrä pyyntö vei hänet olympialaisiin uudessa lajissa – ”Nimeni on Stina Nilsson, voisitko auttaa minua ampumisessa?”

Stina Nilssonin valmentaja joutui opettamaan ampumisen salat suojatilleen alusta lähtien.

Ruotsalainen entinen huippuhiihtäjä Stina Nilsson valmistautuu nyt kolmansiin olympialaisiinsa, mutta ensimmäisiin ampumahiihtäjänä. Nilsson, 28, kilpailee toista kauttaan uudessa lajissaan.

Lajinvaihto ei ollut aluksi pelkää ruusuilla tanssimista. Nilssonin ampumavalmentaja Jean-Marc Chabloz kertoi ruotsalaisen Radiosportenin haastattelussa, että alku näytti toivottomalta.

– Olimme hallissa ampumassa ja hän oli pukenut valjaansa väärinpäin, joten se oli hyvin epämukava. On lähes mahdotonta kulkea kivääri selässä väärinpäin puettujen valjaiden kanssa, mutta Stina oli tehnyt niin jo kuukauden päivät, Sveitsiläisvalmentaja sanoi haastattelussa.

– Ennen kuin aloin työskennellä hänen kanssaan, hän ammuskeli yksinään Malungissa. Hän piti kivääriä tuolla täysin epämukavalla tavalla selässään ja ajatteli, että näin sen pitää ampumahiihdossa olla. Että laji on kova ja kipu kuuluu asiaan. Kun näin sen, ihmettelin että mitä tämä nyt on. Käänsimme valjaat oikeinpäin ja kiväärin kantamisesta tuli rutkasti mukavampaa.

Kaksikon valmennussuhde alkoi Nilssonin aloitteesta. Maastohiihdossa olympiakultaa ja kaksi maailmanmestaruutta voittanut urheilija päätti vaihtaa lajia ja soitti Chablozille.

– Hän sanoi että ”minun nimeni on Stina Nilsson, voisitko auttaa minua ampumisessa?” Niin se alkoi. En tiennyt, kuka Stina todella oli. Totta kai tiesin että hänellä on paljon kultamitaleja kaulassaan, mutta se ei merkinnyt minulle paljoakaan. Sain tutustua Stinaan ”nollasta” ja yhteistyömme alkoi hyvin, Chabloz kuvaili yhteistyön alkua.

Jo valinta Ruotsin olympiajoukkueeseen on hiljattain ampumahiihdon pariin siirtyneelle urheilijalle hieno saavutus, sillä länsinaapurin joukkue on kivikova. Elvira Öhberg on maailmancupin kokonaiskilpailussa toisena, hänen siskonsa Hanna neljäntänä ja Mona Brorsson sijalla 14.

Nilssonin paras sijoitus maailmancupin henkilökohtaisilla matkoilla on Hochfilzenin takaa-ajon 10. sija.

Neljä vuotta sitten Pyeongchangin olympialaisissa ruotsalainen juhli maastohiihdon sprintin olympiakultaa.