Jasmin Kähärä, 21, ylitti ennakko-odotukset ja jyräsi olympialaisiin – Harri Kirvesniemi lataa kovan arvion

Harri Kirvesniemi pitää hiihtojoukkueen viimeisiä valintoja oikeina.

Maastohiihdon lopulliset olympiavalinnat sinetöityivät keskiviikkona, kun Suomen olympiakomitea tiedotti, että ensikertalaiset Jasmin Kähärä, 21 ja Remi Lindholm, 23, vievät joukkueiden viimeiset paikat.

Puhelimeen vastasi illalla iloinen Kähärä, joka kuitenkin myönsi, ettei hän yllättynyt olympiavalinnasta enää sen jälkeen, kun tiedotettiin, ettei Planicassa kilpailla maailmancupia.

Tieto olympiapaikasta tuli iltapäivällä, kun naisten hiihtomaajoukkueen valmentaja Ville Oksanen soitti hiihtolupaukselle.

– Tosi hieno fiilis. Iso kunnia päästä olympialaisiin. Se on ollut unelmani ja haaveeni pienestä pitäen, Kähärä kuvaili.

Kähärän valinnan myötä varmistui, että hiihtokonkari Riitta-Liisa Roponen jäi rannalle olympialaisista.

– Jos ennen kautta olisi sanottu, että olen joukkueessa, mutta Ritu ei, niin en olisi uskonut. Ritulla oli mahtava viime kausi, mutta näytöt olivat tällä kaudella puolellani, Kähärä arvioi.

Mikkeliläisen Kähärän kausi on ollut huimaava. Hän korvasi flunssasta kärsineen Krista Pärmäkosken Lillehammerin maailmancupissa joulukuun alussa, ja siitä asti näytöt ovat olleet vakuuttavat.

– Tuntuu, että reissuilla muut ovat olleet sitä mieltä, että minulla on mahdollisuudet olympialaisiin. Itse olen yrittänyt rauhoitella, että katsotaan loput kisat.

Pekingiin Kähärä lähtee hyvillä mielin.

– Tulee erilainen kisamatka. Toivottavasti olen kauden parhaassa kunnossa sprinttipäivänä.

Sijoitustavoitteita ensimmäisiin olympialaisiin ei vielä ole mielessä.

Uteluihin siitä, tullaanko 21-vuotias lupaus näkemään olympiakisoissa myös tulevaisuudessa, Kähärä vastaa naurahtaen:

– Toivottavasti ainakin parit olympialaiset vielä!

Kähärä sijoittui vapaan sprintissa Lillehammerissa sijalle 30 ja Davosissa sijalle 23. Dresdenissä hän eteni välieriin ja oli lopulta kymmenes. Dresdenin pariviestissä hän hiihti finaaliin.

Mistä kauden hyvä vire johtuu?

– En osaa itsekään vastata. Aika puskista tuli. Lihaksisto toimii hyvin. Ei siinä kummempaa.

Kysytään asiasta IS:n hiihtoasiantuntijalta Harri Kirvesniemeltä.

Miten Kähärä on murtanut itsensä läpi näin nopeasti?

– On kyse valtavan lahjakkaasta urheilijasta. Hän on ollut ikäluokassaan parhaimmillaan aivan ylivoimainen. Hänen kohdallaan on löytynyt potentiaali ja toivottavasti hänestä päästään nauttimaan tulevina vuosina. Hänellä on resursseja kasvaa kovaksi menestyjäksi.

Hiihtolegenda ei aseta suuria odotuksia Kähärän menestykselle vielä Pekingissä.

– Jos hän pystyy kuntotasoaan vastaavaan suoritukseen, niin välieräpaikka voi olla mahdollinen.

Harri Kirvesniemi pitää Lindholmin ja Kähärän valitsemista oikeana päätöksenä.

– Sinne valittiin ne, jotka ovat antaneet tällä kaudella parhaat näytöt, Kirvesniemi toteaa.

Viimeisistä paikoista on käyty kiivasta keskustelua, ja jopa valintojen viemistä Urheilun oikeusturvalautakuntaan on väläytelty.

Kirvesniemi ei lähde spekuloimaan asialla.

– Ei tämä jättänyt jossitteluja. Valinnat tehtiin tämän kauden näytöillä.

Remi Lindholm ehti kutsua Suomen hiihtomaajoukkuetta sosiaalisessa mediassa ”v-tun lampaiksi” ennen hänen valintaansa kisatiimiin.

Remi Lindholmia ei valittu joukkueeseen ensimmäisten joukossa, mikä ei miellyttänyt 23-vuotiasta nuorukaista. Lindholm kritisoi kovin sanoin hiihtomaajoukkuetta sosiaalisessa mediassa sunnuntaina.

– Mielestäni nuo asiat pitäisi käsitellä mieluummin sisäisesti kuin julkisuudessa. Välillä pitää sopeutua siihen, että valintaa joutuu odottamaan, Kirvesniemi kommentoi.

Nyt Lindholm on kuitenkin mukana ja Kirvesniemi povaa hänelle maailmancupia parempia sijoituksia Pekingissä, kun kilpailuihin saa osallistua vain neljä hiihtäjää maata kohden.

– Parinkympin joukkoon hiihtäminen olisi hyvä suoritus. Top-15 olisi hänelle jo erittäin hyvä suoritus.

Kirvesniemen mukaan naiset lähtevät Pekingiin ennakko-odotuksiin nähden yllättävän vahvalla joukkueella.

– Miehet puolestaan lähtevät aika rikkinäisellä joukkueella. Epävarmuustekijöitä on kaikkien muiden hiihtäjien kohdalla paitsi Iivo Niskasen. On täysin mahdollista, että miehetkin joukkueena onnistuu, mutta riskitekijöitä on paljon enemmän kuin marraskuussa olisi voinut kuvitella.

Kirvesniemi ennustaa Pekingistä tulevan kahdesta kolmeen hiihtomitalia.

– Erittäin hyvät mahdollisuudet kultaan on Iivolla perinteisen 15 km:llä ja naisten parisprintissä, jos Krista Pärmäkosken ja Kerttu Niskasen taso pysyy samana.