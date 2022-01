Kahdeksankymppisten miesten porukka raataa Vantaalla yhteisen hyvän puolesta – ”Olisimme helisemässä ilman tätä”

Hiihdon Suomen cupin kilpailu Vantaalla rakentuu vapaaehtoisvoimin, kuten kaikki suomalaiset urheilutapahtumat.

Kuoleeko suomalainen urheilu talkoolaistensa mukana? Sitä ehkä pohtivat ne sadat urheilun parissa ahkeroivat vapaaehtoiset, jotka joutuivat viikonloppuna lukemaan iäkkään kollegansa kuolemasta Imatran SM-hiihdoissa.

Ensi viikolla kisattavaa hiihdon Suomen cupin kilpailua varten Vantaalla talkoohommia tekemässä ollut Juha Nissinen myöntää huolen talkoolaisten iäkkyydestä.

– Olen minä sitä miettinyt, että ei tässä kaksi–kolmikymppisiä ole mukana. Jos tämä näin menee, niin loppuuhan tämä väkisin, Nissinen pohtii.

Nissinen, 61, on junioriosastoa Vantaan Hiihtoseuran ”tervaskantotiimissä”. Kahdeksankymmenen ikävuoden molemmin puolin oleva noin parinkymmenen miehen joukko varmistaa hiihdon Suomen cupin kilpailutapahtuman sujumisen sulavasti.

Keskiviikkona Vantaan Hakunilassa lensi vuoroin lumi ja vuoroin huuli, kun joukko putsasi rivakasti katsomon lumesta. Nykypäivänä harva on valmis huhkimaan, jos palkkana on lautasellinen siskonmakkarakeittoa.

– Talkoomentaliteetti on menossa siihen suuntaan, ettei se enää ihmisiä niin hirveästi kiinnosta. Seuroissa porukka vähenee ja uusia ei saada mukaan, niin siinähän talkooväki vähenee, Nissinen tuumii.

Vantaan Hiihtoseurassa talkoolaisten työ ei jää huomaamatta. Osa pitää päivittäin suksikirjastoa, loput hoitavat talkoolaisten monipuolisia tehtäviä: ratojen reunojen raivaamista, lumitöitä, mainosaitojen pystytystä ja tv-kuvauslavojen siirtoa ja rakentamista. Ryhmällä on oma muonitusvastaavakin.

Katsomo puhdistuu eläkeläisvoimin ripeästi.

– Olisimme helisemässä ilman tätä Sepon vetämää aika iäkästä porukkaa. He tekevät ennen kisoja hirveän valmistelutyön, tekevät töitä kisojen aikana, ja jatkavat vielä purkutöissä kisojen jälkeen, sanoo hiihdon Vantaan Suomen cup -kilpailun johtaja Antti Pekkala.

– Kun täällä oli SM-kisat 2018, niin silloin laskettiin, että teimme ennen kisaa 7 000 tuntia talkootöitä. Tänä vuonna tulee vain joitakin satoja tunteja, Seppo Räty sanoo.

Talkoolaisryhmän puuhamies Räty sanoo aloittaneensa talkootyöt Vantaan Hiihtoseurassa 1970-luvulla. Mukana on seuran pitkäaikaisia jäseniä, sekä Rädyn vanhoja tuttuja. Rädyn kouluajoilta Joensuusta on tarttunut mukaan neljä kaveria.

– He ovat asuneet pääkaupunkiseudulla ja olemme törmänneet ladun varressa. Olen kertonut heille vapaaehtoistoiminnasta, ja he ovat sanoneet tulevansa mukaan. Tässä on oltu vuosikymmeniä yhtenä kaveriporukkana, Räty avaa talkooporukan taustaa.

Seppo Rätyä voisi kuvailla Vantaan Hiihtoseuran talkooporukan isännäksi.

Talkoolaisjoukko on sitoutunut toimintaan ja toisiinsa. He käyvät yhdessä viikoittain sauvakävelemässä ja tulevat talkoisiin aina hymy huulilla. Talkootyö on miehille henkireikä.

– Muuten minun pitäisi pyöriä kotona sohvan, jääkaapin ja vessan välillä. Mieluummin teen jotain muuta, Räty sanoo viitaten koronavirustilanteeseen.

Keskiviikkona lumityöt hiihtostadionilla oli jo tehty, mutta matkalla syömään eteen osuvat lumiset portaat. Lapiot heiluvat taas, ja portaikko on iloisen, intohimoisen ja tarmokkaan porukan jäljiltä hetkessä puhdas.

– Heillä on hyvä fiilis, iloisen porukan nauru raikaa ja juttu lentää. Jutuissa käydään usein läpi urheilun historiaa. Heistä näkee, että he nauttivat päästessään tekemään, Pekkala kuvailee.

Seuratoiminta ja suomalainen urheilu ylipäänsä pyörii talkoovoimin. Kysymys siitä, onko suomalaisessa urheilussa liiaksi totuttu tällaiseen, saa karvat pystyyn.

– Talkoot on maailmansivu ollut urheiluseurojen perusta. Jos talkoolaisia ei olisi, niin miten olisi urheilijoita? Seurojen työstä 90 prosenttia on tehty talkoilla, Räty sanoo.

– Jokaisen urheilijan kausimaksut olisivat ihan toista luokkaa. Ilman talkootoimintaa maksut olisivat tuhansia. Seurat eivät saa valtiovallalta tai liitoilta oikein mitään. Jos opetusministeriöstä saa (liitolle) hieman rahaa, niin he (liitto) perustavat heti jonkun uuden viran. Seurat joutuvat vaan maksamaan liitoille, eivät saa sieltä penniäkään, Räty vastaa omaan kysymykseensä.

Vantaan Hiihtoseuran suksikirjastoa pyörittävät kokeneet hiihtomiehet. Vasemmalla Eero Hosio, keskellä Pertti Nuutinen, oikealla Sorjo Dahl ja takana Pentti Hulkkonen.

Yleinen trendi on ollut, että ihmiset ovat valmiita maksamaan vapaa-ajastaan. Moni vanhempi on valmis laittamaan kättä taskuun sen sijaan, että osallistuisi harrastavan lapsensa seuran talkoisiin.

– Talkootoiminta on hirveän tärkeää, koska tämä alkaa pikkuhiljaa hiipua. Olen kuullut, että vanhempia on vaikea saada hiihtokoulujen kautta sitoutumaan seuratoimintaan. Senkin takia olen mielelläni itse mukana, Juha Nissinen sanoo.

Jyväskylästä lokakuussa Vantaalle muuttanut Nissinen on nähnyt seuratoiminnan muutoksen tyttärensä Vilman, nykyisen maajoukkuehiihtäjän, kautta. Hiihtoa harrastavia lapsia on erityisesti pohjoisessa vähemmän, ja siten talkoolaisiakin on vähemmän.

– Kun Vilmakin aloitti, niin Kainuussa oli Nuoriso cup ja 15 tyttöä hiihtämässä. Nyt ei ole enää koko Nuoriso cupia. Se toiminta ehti kuolla Vilman 11 vuotta kestäneen junioriuran aikana, Nissinen harmittelee.

Maajoukkuehiihtäjä Vilma Nissisen isä Juha, 61, on Vantaan Hiihtoseuran talkooporukan juniori.

Mutta miten seurojen käy, kun Vantaan Hiihtoseuran miesten kaltaiset hyvää hyvyyttään talkootyötä tekevät jäävät väistämättä iän myötä pois? Pekkala ei usko, että seuratoiminta kuolee.

– Seuratoiminta jatkuu ja talkoolaisia tulee ajallaan. Kun yläpäästä poistuu, niin alapäästä tulee aina joku tilalle. Näin se menee, Pekkala uskoo.

Myös vantaalaisporukkaan on tullut taas yksi uusi jäsen.

– Viimeksi eilen yksi kaveri soitti, että sopiiko tulla talkoisiin. Sanoin tervetuloa, ja hän oli tänään mukana, Räty hymyilee.

Valmista tulee hetkessä, kun Toivo Rissanen ryhtyy töihin.

Hiihtopiirejä järkytti viime viikonloppuna Imatran Ukonniemessä tapahtunut kuolemantapaus. SM-hiihdoissa kuoli iäkäs talkoolainen, joka lyyhistyi hyytävässä pakkassäässä maahan. Elvytysyritykset eivät pelastaneet, vaan mies menehtyi myöhemmin.

Vantaan Hiihtoseurassa suru-uutinen otettiin vastaan kunnioittavasti, ilman tunnekuohuja ja elämän realiteetit hyväksyen.

– Kyllä se tietysti panee hetkeksi aikaa miettimään. Toisaalta heti muistaa sen, ettei ole vain huono asia, että lähtö tapahtuu näin, jos sen täytyy tapahtua, Vantaan Hiihtoseuran talkoolaisryhmän puuhamies Seppo Räty sanoo.

– Eihän sen kauniimpaa kuolemaa ole, kuin että kuolet omaan harrastuksen pariin, Suomen cupin kilpailunjohtajana Vantaalla toimiva Antti Pekkala tiivistää.

Kuolema on koskettanut myös Vantaan Hiihtoseuran talkoolaisjoukkoa. Muutama vuosi sitten kuoli yksi seuran jäsen, joka oli taistellut pari vuotta aivokasvaimen kanssa.

– Täälläkin on pari tuttua vuosien saatossa jäänyt ladun varteen. He eivät ole onneksi kaatuneet talkoopäivinä. Toisaalta minä olen aina toivonut, että sitten kun minulta aikanaan henki lähtee, niin se tapahtuisi jossakin tämmöisessä. Eikä niin, että jäisin vuosiksi virumaan sairaalan pedille, Räty sanoo.

– Kuolema on luonnollinen asia ja se tulee jossakin vaiheessa meistä jokaiselle eteen. Jos vaihtoehtona on kuolla harrastuksen parissa tai maata laitoksessa letkujen varassa, niin kyllä minäkin valitsen ensimmäisen, Pekkala yhtyy Rädyn sanoihin.

Imatralla kuollut mies oli ollut auttamassa SM-hiihtojen liikenteenohjauksessa. IS:n viikonloppuna haastattelema hiihdon sisäpiiriläinen kertoi miehen olleen piinkova urheilumies, jolle urheiluseurojen ja -ihmisten auttaminen oli elämäntehtävä.

Samalla kuvauksella voisi luonnehtia ketä tahansa vantaalaisista talkoolaisista.