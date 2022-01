Jari Isometsältä tyly tyrmäys Riitta-Liisa Roposen olympiahaaveille MTV:llä – kokenut urheilujuristi on eri mieltä ja nostaa esiin unohdetun pykälän

Hiihdon olympiavalintakeskustelussa on keskitytty tarkastelemaan tämän kauden näyttöjä, mutta Olympiakomitean kriteerien mukaan myös viime kauden tulokset otetaan huomioon. Riitta-Liisa Roposella on viime kaudelta kovat näytöt.

Hiihtoasiantuntija Jari Isometsä otti MTV:n uutisessa kantaa olympiavalintajupakkaan: Jasmin Kähärän, 21, ja Remi Lindholmin , 23, valintojen tulisi olla päivänselviä. Jos Hiihtoliitto esittää jotain muuta, kaksikko voisi Isometsän mukaan viedä asian Urheilun oikeusturvalautakuntaan ja kävellä salista voittajana ulos.

– Jos Hiihtoliitto esittää olympiakomitealle jotakin muuta, nämä kaksi vievät tapauksen Urheilun oikeusturvalautakuntaan, joka ei voi tehdä muuta päätöstä kuin valita ne, joilla on näytöt. Tässä vain viivytellään sitä, mikä on tulossa. Näin se maalaisjärjellä menee, Isometsä sanoi MTV:lle.

Pitkän linjan urheilujuristi Olli Rauste on eri mieltä Isometsän kanssa etenkin Kähärän ja Roposen välisestä kilpailusta.

Perusteluksi hän nostaa esiin pykälän Olympiakomitean valintakriteereistä.

Jasmin Kähärä on ollut tällä kaudella hyvässä vireessä.

Olympiakomitean kriteerien mukaan olympialaisiin voidaan valita urheilija, jolla Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö katsoo harkintansa mukaan olevan realistinen mahdollisuus sijoittua 16 parhaan joukkoon.

Näytöksi tästä kelpaavat tulokset sekä viime kaudelta että tältä alkukaudelta.

Toistaiseksi olympiavalintajupakassa on keskusteltu pääosin tämän kauden näytöistä, jotka puoltavat ehdottomasti Kähärän valintaa Roposen edeltä. Mutta Olympiakomitean kriteerien mukaan viime kauden näytöt otetaan arvioinnissa huomioon.

Valintapykälä luettavissa alta:

” Olympialaisiin voidaan valita urheilijat/joukkueet, joilla HUY katsoo oman harkintansa mukaan olevan kansainvälisten näyttöjen perusteella realistinen mahdollisuus sijoittua 16 (yksilöurheilijat)/8 (joukkueet) parhaan joukkoon. Arvioinnissa ja harkinnassa otetaan huomioon kauden 2020 - 2021 ja alkukauden 2021 - 2022 maailmanmestaruus-, maailman cup:ien ja Pekingin Olympialaisten karsintakilpailujen tulokset sekä lajin virallinen maailman ranking.

Viime kaudelta Roposella on erinomaiset näytöt, sillä hän sijoittui Oberstdorfin MM-kisoissa 10 kilometrin (v) kilpailussa peräti kymmenenneksi.

– Olen Isometsän kanssa eri mieltä siitä, että ei se ole mikään päivänselvä asia, että Jasmin Kähärä voittaisi sen jutun (oikeusturvalautakunnassa), jos Roponen päätettäisiin valita olympialaisiin.

– Roponen oli paras suomalainen (kymmenes) MM-kisojen 30 kilometrillä, niin kyllähän se on näyttö.

Jasmin Kähärän uran paras sijoitus maailmancupissa on Dresdenin sprinttien kymmenes sija.

– Maailmancup ei välttämättä ole sama asia kuin MM-kisat. Kyllä tämä tilanne jättää valitsijalle aika ison harkintavallan, Rauste sanoo ja muistuttaa, että Hiihtoliitolla saattaa olla tarkentavia kriteerejä.

– Hiihdon valintaprosessi on siitäkin monimutkainen, että hiihtäjillä on menestysmahdollisuuksia eri matkoilla. Siinä mielessä on vaikea verrata Roposta ja Kähärää. Valmentajan harkintavaltaan kuuluu kokonaistilanteen arvioiminen: onko enemmän tarvetta pitkänmatkan hiihtäjälle vai sprintterille.

Olli Rauste sanoo, että urheilijan on usein vaikea voittaa valintavalituksia Urheilun oikeusturvalautakunnassa.

Rausteen mukaan rannalle jäänyt urheilija toki voisi halutessaan valittaa oikeusturvalautakuntaan.

Hänen mukaansa arvokisojen valintakriteerit on kuitenkin usein jätetty niin ”löyhiksi”, että urheilijoiden on vaikea ”päästä kiinni” valintapäätöksen.

– Äkkiseltään sanoisin, että valitaanpa heistä kumpi tahansa (Kähärä tai Roponen), niin tästä tapauksesta olisi vaikea löytää päätöksestä jotain sellaista, joka olisi kriteerien vastaista.

– Valitsijan pitää katsoa koko kriteeristön ajanjakson kilpailut ja listata ylös kunkin urheilijan sijoitukset kilpailuissa. Tarkastelu lähtee siltä pohjalta.

Rauste toki muistuttaa, että valintakriteereissä on myös pykälä, jonka perusteella voidaan suosia uransa nousujohteisessa kehitysvaiheessa olevia urheilijoita.

– Sekin vaikuttaa.