Suomalainen mäkihyppääjä ei ottanut koronarokotusta ja se kävi kalliiksi – näin Hiihtoliitto kommentoi riitaa

Valittajan mukaan Hiihtoliiton päätös olla maksamatta rokottamattomien ylimääräisiä koronatestikuluja oli kohtuuton.

Urheilun oikeusturvalautakunta on tuoreessa päätöksessään linjannut, että rokottamattoman suomalaishyppääjän on itse korvattava kansainvälisten kisojen ylimääräiset PCR-koronatestit.

Hiihtoliitto oli päättänyt marraskuussa, että se maksaa kilpailumatkoilla ainoastaan protokollaan kuuluvat koronatestit. Ne testit, jotka ovat vältettävissä rokotteella jäävät urheilijan itsensä maksettavaksi.

Lääketieteellisten perustein rokottamattomat käsitellään linjauksen mukaan erikseen.

Lautakuntaan Hiihtoliiton linjauksesta valittaneen mäkihyppääjän mielestä liitto yritti pakottaa urheilijat ottamaan koronarokotteen vastoin tahtoaan, ja ylimääräiset testikulut asettavat urheilijat keskenään eriarvoiseen asemaan.

Hän myös huomautti valituksessaan, että liiton myöhäisen päätöksen takia ne urheilijat, jotka eivät olleet rokotettu, eivät ehtineet ottaa kahta rokotetta ennen kilpailukauden alkua.

Valittajan mukaan päätös oli kohtuuton sekä perusoikeuksien ja liiton omien sääntöjen vastainen.

Kansainvälinen hiihtoliitto Fis vaatii lokakuun lopulla annetun ohjeistuksen mukaan maailmancupiin osallistuvilta urheilijoilta PCR-koronatestin ennen kilpailuun saapumista.

Niiltä kenellä ei ole täyttä rokotesuojaa tai muutoin saavutettua suojaa koronavirusta vastaan, vaaditaan toinen testi kahden tai kolmen vuorokauden kuluttua. Hiihtoliitto sitoutui maksamaan ainoastaan ensimmäisen testin, sillä jälkitestaus oli mahdollista välttää ottamalla täyden rokotesuojan.

Valittajan mukaan liiton päätös johti siihen, ettei urheilija voinut osallistua kansainvälisiin kisoihin testeistä aiheutuvien korkeiden kulujen takia.

– Mikäli Hiihtoliitto maksaisi urheilijan jälkikoronatestauksesta aiheutuvat kustannukset, Hiihtoliiton voitaisiin tulkita tarjoavan rokottamattomille henkilöille paremmat taloudelliset edut kuin rokotteen ottaneille, liiton vastauksessa perustellaan.

Urheilun oikeusturvalautakunnan mukaan Hiihtoliiton päätös ei ollut kohtuuton tai yhdistyksen sääntöjen vastainen.

Lautakunta myös toteaa, ettei liiton linjaus loukkaa urheilijoiden yhdenvertaisuutta.

– Käsillä olevissa koronapandemiaan liittyvissä olosuhteissa on hyväksyttävät lääketieteelliset syyt siihen, että rokotettuja ja rokottamattomia urheilijoita kohdellaan koronatestauskertojen osalta eri tavalla. Se, että ylimääräiset jälkitestauskulut, on jätetty urheilijan itsensä kannettaviksi, ei tee päätöksestä perustuslain tai pakottavan lainsäädännön vastaista.

Lautakunta hylkäsi valituksen.

Hiihtoliiton toiminnanjohtajan Ismo Hämäläisen mukaan urheilun oikeusturvalautakunnan päätös ei ole aiheuttanut jälkipyykkiä urheilijoiden keskuudessa.

Hiihtoliiton toiminnanjohtajan Ismo Hämäläisen mukaan kyse on urheilijoiden tasapuolisuudesta.

– Omalla valinnalla vaikutetaan. Jos otat rokotuksen, lisäkuluja ei synny. Jos me alkaisimme korvaamaan rokottamattomien lisäkuluja, se olisi kokonaisbudjetista pois, Hämäläinen kommentoi Ilta-Sanomille.

Hämäläisen mukaan yhden PCR-testin hinta Euroopassa on 50–250 euroa.

– Sen verran rokottamaton urheilija joutuu kustantamaan yhtä maailmancupia kohden.

Toiminnanjohtajan tiedossa ei ole lautakunnassa käsitellyn tapauksen lisäksi muita linjaukseen tyytymättömiä urheilijoita.

Mäkihypyn A-maajoukkueen päävalmentajan Janne Väätäisen mukaan tuore päätös ei vaikuta joukkueen toimintaan. Joukkue on parhaillaan valmistautumassa Keski-Euroopan mäkiviikkoon.

– Ei tämä kosketa ketään meistä, ainakaan tässä kohtaa, Väätäinen kommentoi Ilta-Sanomille puhelimitse Oberstdorfista.

Japanissa asuva Väätäinen on kärsinyt itsekin koronarajoituksista.

– Olen viettänyt paljon aikaa karanteenissa. Olen maksanut itsekin testejä. Tällä hetkellä mikään ei pyöri normaalisti ja me yritämme sopeutua. Ei tämä ole kellekään helppoa.

Onko oikeudenmukaista, että urheilija joutuu itse maksamaan ylimääräiset testikulut?

– Se on päätös, jonka kanssa me joudumme elämään. Joka maassa joudutaan tanssimaan viranomaisten pillien mukaan. Ylimääräistä aikaa on ihan helvetin vähän. Testikuviot vie leijonanosan siitä ajasta, mitä meillä on käytössä. Kaikki se on pois urheilusta, Väätäinen toteaa.

Päävalmentajan mukaan lautakunnan päätös ei ole aiheuttanut draamaa joukkueen sisällä.

– Esimerkiksi tämä mäkiviikon porukka, joka täällä on tällä hetkellä, niin veikkaan, että pojat ei edes tiedä tällaisesta asiasta. Meitä tämä ei heilauta, eikä saa heilauttaa. Jos heilauttaisi, meillä olisi fokus aivan muissa asioissa.

Pekingin talviolympialaisissa rokottamattomilta urheilijoilta vaaditaan 21 päivän hotellikaranteenia.

– Tuloksenteon mahdollisuus on silloin miltei mahdoton. Minun käsitykseni mukaan Olympiakomitea on linjannut, ettei rokottamattomia voida valita joukkueeseen lainkaan, Hämäläinen toteaa.

Olympiakomitean ylilääkäri Maarit Valtonen on linjannut useassa yhteydessä, ettei Suomen joukkueeseen valita rokottamatonta urheilijaa.

– Yksilö voi tehdä valinnan, että ei tavoittele olympiapaikkaa, kun ei halua koronarokotteita, Valtonen totesi Helsingin Sanomissa tiistaina.