Jelena Välbe ivaili norjalaisille – ”Ei ole ensimmäinen kerta, kun tekevät temppujaan”

Venäjän hiihtoliiton puheenjohtajalta ei herunut ymmärrystä norjalaisten toimille.

Norjan hiihtomaajoukkue teki rajun ratkaisun Rukan hyytävissä oloissa sunnuntaina. Norjan miehet jäivät takaa-ajosta kokonaisuudessaan pois, naisista hiihtivät vain Therese Johaug ja Heidi Weng.

Venäjän hiihtoliiton puheenjohtajalta Jelena Välbeltä ei herunut ymmärrystä norjalaisten vetäytymiselle.

– Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun norjalaiset tekevät temppujaan. Se tiedetään, etteivät norjalaiset pysty kisaamaan kylmässä. Ensi viikonloppuna Lillehammerissa on helppo rata ja hyvä ja miellyttävä sää. Siellä norjalaiset jälleen pärjäävät, Välbe ivaili venäläisen Match Tv:n haastattelussa verkkosivusto Championatin mukaan.

Välbe piti norjalaisten jäämistä pois ikävänä senkin takia, että olympiavuonna tarvittaisiin kovia kilpailuja. Miesten takaa-ajossa sunnuntaina Venäjä nappasi norjalaisten ja Iivo Niskasen poissa ollessa neloisvoiton, kun Aleksandr Bolshunov, Sergei Ustjugov, Artem Maltsev ja Ivan Jakimushkin veivät kärkisijat.

Välbe sanoi, että Rukalla ei ollut liian kylmä kilpailla.

– Minun mielestäni sunnuntaina oli normaali maastohiihtokeli. Sää oli mahtava. Kylmimmillään oli noin –20, eikä tuullut yhtään. Minä kisasin 27 asteen pakkasessa. Silloin oli kylmä, poskeni ja korvani jäätyivät. Nykyään on kuitenkin hyvät suojateipit, me käytimme hanhenrasvaa kasvojen suojaksi. Nykyään myös on paremmin suojaavia vaatteita, Välbe jatkoi.

Välben mukaan urheilijoiden täytyy olla valmiina kisaamaan myös kylmässä, sillä Pekingin olympialaisissa helmikuussa sää voi olla ihan yhtä kylmä.

– Entä jos Kiinassa on kylmä? Tämä on hiihtoa eikä mitään shakin peluuta, Välbe pamautti.

Ihmettelijöiden joukkoon lukeutui myös Venäjän miesten maajoukkuevalmentaja Markus Cramer.

– Ymmärrän, jos joku olisi jäänyt pois, mutta koko joukkue... Cramer sanoi norjalaiselle Dagbladetille.