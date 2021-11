Seppo Linjakumpu sai uhkarohkean idean, johon ei aluksi uskonut juuri kukaan – sitten siitä tuli kansainvälinen menestystarina: ”Satu kävi todeksi”

Kuusamon maailmancupin pääsihteeri Seppo Linjakumpu siirtyy reserviin ja muistelee nyt Ilta-Sanomille kahta vuosikymmentään aikanaan vahvasti epäillyn tapahtuman vetäjänä.

Kuusamo

Kun pohjoismaisten hiihtolajien maailmancupin vankkurit tasan vuoden päästä saapuvat Kuusamon Rukalle, yksi tuttu hahmo on joukosta poissa.

Kuusamo on isännöinyt maailmancupin avaustapahtumaa joka vuosi marraskuusta 2002, ja pääsihteerinä on aina ollut sama mies eli Seppo Linjakumpu, 63. Hän on nyt mukana seuraajansa Marika Paanasen perehdyttäjänä ja siirtyy ensi kesänä eläkepäiville.

Rukan tuulelle altis suurmäki on vuosien varrella vaatinut Kuusamon kaupungilta erittäin mittavia investointeja, jotta arvokas maailmancupin status on pystytty pitämään Koillismaalla.

– Aluksi meidän piti järjestää tätä vain yksi vuosi. Nyt olemme mukana jo kauden 2027–2028 ehdollisessa FIS-kalenterissa (Kansainvälinen hiihtoliitto). Tämä on kuin satu, joka kävi todeksi, Linjakumpu sanoi IS:n haastattelussa torstaina Rukalla.

Kolmen lajin viikonloppua kokeiltiin 2001 Kuopiossa, jossa se ei lähtenyt lentoon. Kansainvälisiä hiihtolajitapahtumia 1960-luvulta saakka järjestänyt Kuusamo sai tilaisuutensa eikä katsonut lahjahevosta suuhun. Tukimiehenä hääri Hiihtoliiton legendaarinen kunniapuheenjohtaja, jo edesmennyt Paavo M. Petäjä.

Ilmastonmuutos pelaa Koillismaan pussiin.

– Olemme lumivarma paikka, mutta ei pelkkä maantiede tapahtumaa täällä pidä. Vuosina 2015–2016 oli tiukat paikat.

Yhdistetyn ja mäkihypyn tähti Anssi Koivuranta on ollut Kuusamon Nordic Openingin historian menestynein paikallinen urheilija.

Tapahtuman järjestäminen ilman mäkihyppyä ei ole taloudellisesti mahdollista. FIS:n mäkipomo-osaston Sandro Pertile otti aikanaan kunnon kilarit, kun vauhtimäen latu romahti ja kilpailu peruuntui. Mäkikilpailujen siirtely ja peruminen on ollut Koillismaalla järjestäjille kallis vitsaus.

– FIS:n vaatimuslista oli se, että tänne täytyy rakentaa tuuliverkko ja moderni jäälatu, tai mäkihyppy lähtee. Eivät ne investoinnit tietenkään kaikkien veroja maksavien kuntalaisten mieleen ole olleet.

Kun Rukan maailmancupin kohtalo oli vaakalaudalla, FIS:n kongressiin Meksikoon matkusti peräti delegaatio Kuusamosta. Torjuntavoiton jälkeen mäkikisan statusta jouduttiin puolustamaan vielä FIS:n syyskokouksessa Zürichissä.

– Mieli ei mettä keittänyt, kun kolme ensimmäistä puhujaa halusi cupin hypyt meiltä pois. Sitten virta kääntyi, ja voitimme noin 15–5.

Lue lisää: Rukan mäkikisan siirto Salpausselälle ei auta välttämään taloudellista iskua – ”Tappiota tulee joka tapauksessa”

Aiemmin mm. virkamiehenä ja vakuutusalalla työskennelleen Linjakummun työnantaja on ollut urheiluseura Kuusamon Erä-Veikot, joka järjestää cup-tapahtuman pääkumppaneinaan Hiihtoliitto ja Kuusamon kaupunki. Linjakumpu hahmottaa cup-viikonlopun merkitystä työnantajalleen näin:

– Seuran budjetti on nyt noin 1,4 miljoonaa euroa, josta Nordic Openingin osuus on enemmän tai vähemmän kaksi kolmasosaa.

Tämä edellyttää valtavaa vapaaehtoispanosta. Linjakumpu adjutantteineen on saanut joka vuosi raikkaaseen ulkoilmaan 750–850 vapaaehtoistyöntekijää.

– Tapahtuma tuo myös Rukalle elämää aikana, jolloin täällä on aika hiljaista. Eivätkä ne 50–100 miljoonaa tv-katsojaakaan kai pahitteeksi matkailumainonnalle ole.

Nordic Opening kuuluu Suomen merkittävimpiin säännöllisiin kansainvälisiin urheilutapahtumiin. Linjakumpu naureskelee, että uskovaisten määrä taipaleen alussa oli pieni.

– Kun ensimmäisen kerran oli vedetty homma läpi, lueskelin palauteraportteja. Ylen tähtiohjaaja, hieno mies Tapsa (Tapani) Parm oli kirjoittanut, että ymmärtävätkö nämä kuusamolaiset lainkaan, mihin ovat ryhtymässä?

Parm on maailman palkituimpia urheilun tv-ohjaajia.

– Nyt voi jo sanoa, että ymmärsimme. Aluksi en ollut siitä lainkaan varma.