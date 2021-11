Maailmanmestari pidätetty Valko-Venäjällä – Aliaksandra Ramanouskaja, 25, on kritisoinut aiemmin Lukashenkaa

Aliaksandra Ramanouskaja pidätettiin harjoitusten jälkeen.

Valkovenäläinen freestyle-hiihtäjä, vuonna 2019 maailmanmestaruuden freestylehiihdon hypyissä voittanut Aliaksandra Ramanouskaja on pidätetty.

Pidätyksellä vaikuttaa olevan poliittiset motiivit, saksalaismedia DW kertoo. Ramanouskaja, 25, on kuulunut avoimesti Valko-Venäjän diktaattorin Aljaksandr Lukashenkan kriitikoihin.

Poliittisista syistä pidätettyjä valkovenäläisurheilijoita auttava ja tukeva BFSS (Belarusian Sport Solidarity Foundation) on vahvistanut Ramanouskajan pidätyksen.

BFSS:n mukaan Ramanouskaja otettiin kiinni keskiviikkona harjoitustensa jälkeen. Häntä pidätetään poliisilaitoksella Minskissä. BFSS:n mukaan syytä pidätykselle ei ole kerrottu.

Ria Novostin mukaan Valko-Venäjän hiihtoliitto tutkii Ramanouskajan tuoretta pidätystä.

Ramanouskaja allekirjoitti vuonna 2020 avoimen kirjeen, jossa protestoitiin Valko-Venäjän presidentinvaaleja. Lukashenka julistautui vaalien voittajaksi, mutta tulosta on laajalti pidetty vilpillisenä. Valko-Venäjän oppositio on osoittanut mieltään presidentinvaaleista, ja lukuisia mielenosoittajia on hakattu, pidätetty ja otettu kiinni.

Ramanouskajan lisäksi myös muita Lukashenkaa kritisoineita valkovenäläisurheilijoita on otettu kiinni. Tokion olympialaisten aikaa otsikoihin nousi pikajuoksija Krystsina Tsimanouskaja, joka kritisoi maansa urheilujohtoa olympialaisissa. Tsimanouskaja yritettiin lähettää ennenaikaisesti Tokiosta Valko-Venäjälle, mutta hän kieltäytyi lähtemästä Tokiosta ja sai myöhemmin humanitäärisistä syistä myönnetyn viisumin Puolaan.