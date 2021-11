Eero Hirvonen loukkaantui – kauden avaus on vaarassa

Eero Hirvosen kaudenavaus Kuusamossa 2,5 viikon päästä on vaarassa, kun reiteen tuli repeämä sulkapallokentällä.

Eero Hirvosen maailmancupin avaus Rukalla 2,5 viikon päästä on vaarassa sulkapallokentällä tulleen vamman vuoksi.

Yhdistetyn pitkäaikaisen edustusurheilijan, maailmancupissa 2017–2018 kuudesti palkintopallille nousseen Eero Hirvosen sulkapallotunti päättyi ikävästi kaksi viikkoa sitten Jyväskylässä. Hirvosen oikeasta reidestä repesi polven yläpuolelta lihas, ja kauden avaussuunnitelmat menivät todennäköisesti uusiksi.

– En alkuun edes huomannut mitään vammaa, vaan pelasin vuoron normaalisti loppuun. Sitten huomasin, että siitä kohtaa kiristi oudosti eikä se tunne poistunut, Hirvonen kertoi Ilta-Sanomille tiistaina.

Olympiakomitean lääkärin Maarit Valtosen diagnoosin, pienen lihasrepeämän, jälkeen Hirvosen harjoittelu meni uusiksi.

Eero Hirvonen kävi jokin aika sitten Helsingissä, jossa alkavan talven pohjoismaisten hiihtolajien maajoukkueet esittäytyviät medialle.

– Hyppääminen ja muu iskuttava harjoittelu on ollut vamman jälkeen pannassa. Periaatteessa kilpaileminen Kuusamon maailmancupissa (26.–28.11.) voisi olla mahdollista, mutta jos en ennen sitä pysty hyppäämään ja kehittämään lajiominaisuuksia, täytyy kysyä, onko siinä mitään järkeä.

Viime vuosina vammoista – etenkin käsi- ja polvivammoista – kärsinyt Hirvonen on päättyvällä harjoituskaudella tehnyt erittäin paljon ja paneutuneesti työtä yhdistetyn mäkivalmentajan Falko Krismayrin kanssa, jotta viime kaudet tökkinyt hyppääminen saataisiin taas takavuosien kuosiin.

Viime olympiakisoissa kolmesti kuudenneksi sijoittuneen Hirvosen ykkösase on kuitenkin hiihto, jossa häntä valmentaa päävalmentaja Petter Kukkonen. Hiihtoa 25-vuotias keskisuomalainen onkin saanut vammansa jälkeenkin harjoitella koko ajan.

– Lähdin omalle hiihtoleirille Ylläkselle. Täällä on mennyt ihan kivasti. Kyse on pienestä repeämästä, joka ei missään nimessä uhkaa kautta isossa kuvassa, joten mieliala on aivan rauhallinen.