Kalle Palander jätti hallituspaikkansa – näin se vaikuttaa työhön Ylellä: ”Nyt voin sanoa suoraan”

Kalle Palander on Suomen alppihiihdon tilanteesta sekä toiveikas että osin näreissään.

Kalle Palander jätti kesällä paikkansa Ski Sport Finlandin eli alppi- ja freestylehiihdon lajiliiton hallituksessa.

Palander lähti hallituksesta vuoden etuajassa.

– Ei minulla ollut siihen oikein enää rehellisyyden nimissä annettavaa, Palander kertoo.

Yksi syy hallituksen jättämiseen oli myös Palanderin työ Ylen tv-kommentaattorina. Asetelma oli ristiriitainen, kun hän oli arvioimassa muiden muassa suomalaisia alppihiihtäjiä.

– On vähän ristiriitainen tilanne, jos on Ylen alppiasiantuntijana liiton toppatakki päällä, ja kisassa nähdyn alisuoriutumisen jälkeen haukkuu laskijat syystäkin pystyyn. Ajattelin helpottaa omaa hommaani. Nyt voin sanoa, miten asiat oikeasti ovat, Palander linjaa.

Palander myös näki, että liiton hallituksessa on ilman häntäkin riittävästi urheilija-asiantuntemusta.

– Ajoimme Tanjan (Poutiainen-Rinne) kanssa aika pitkälti samoja asioita.

Palander on Ylen tv-asiantuntija.

Palander alleviivaa, että hallitustyötä tehtiin sulassa sovussa kaikkien kanssa. Asiat etenivät hänen mielestään oikealla lailla, mutta näkemyserojakin oli.

– Minulla on erilainen näkemys siitä, mitä huippu-urheilu vaatii. On erittäin hienoa, että ajatellaan kokonaisuutta laajalla rintamalla, kenttä- ja seuratoiminta kuuluu ilman muuta liiton alle, Palander avaa.

Sitten persoonallinen maailmanmestari alkaa linjata yhä rouheammalla kielellä:

– Jos ei ole huippuja, niin tämä homma loppuu aika nopeasti. Minä panostaisin vain kärkeen, ovat he sitten hyviä tai huonoja. On se oikeasti saatanan säälittävää, että meillä on paras miespujottelija 110:s listalla.

– Jotain on tehty päin v***ua, myös meillä hallituksessa, jossa minä olen ollut osallisena.

– Asioita olisi pitänyt tehdä toisin silloin 15 vuotta sitten, kun rahaa oli tosi paljon, ennen finanssikriisiä. Silloin nämä ratkaisut olisivat olleet paljon helpompia. Nyt asioiden korjaaminen on vähän haastavampaa, Palander ruotii.

Palander, 44, on maailmanmestari ja pujottelun maailmancupin voittaja, joka nousi jopa uskomattomalla tavalla Suomesta aivan maailman kirkkaimpaan kärkeen.

– Olin 17 vuotta maajoukkueessa ja tiedän, mitä huipulle pääsy vaatii. Ymmärrän, että näkemystä pitää olla juniori- ja kenttätoimintaan, mutta jos kärki puuttuu, kenttätoimintaakaan ei tarvitse kohta tehdä. Lähinnä rahankäytöstä tässä on kyse: minne sitä tuupataan, kun ei sitä älyttömästi ole, Palander summaa.

Kalle Palander ja Tanja Poutiainen kuvattuna vuonna 2019.

Entä mitä suomalaisilta voidaan alkaneella kaudella odottaa?

Miehissä Samu Torsti, 30, on Suomen selvä ykkösnimi.

– Häneltä voi ja pitääkin odottaa tuloksia, Palander sanoo.

Parikymppinen Oskari Sulkakoski on tämänhetkinen pujottelun ”ykkösässä”, mutta Palanderin mielestä häneltä ei vielä tällä kaudella kannata odottaa liikoja.

– Ensin pitää pystyä Eurooppa-cupissa osoittamaan vahvoja tuloksia ennen kuin voidaan odottaa mitään maailmancupissa. Taso varsinkin miesten pujottelussa on niin äärimmäisen kova.

Suomen naisiin kohdistuvaa toiveikkuutta on ollut ilmoilla jo vuosien ajan.

18-vuotias Rosa Pohjolainen, 23-vuotias Riikka Honkanen ja 20-vuotias Erika Pykäläinen ovat nimiä, jotka Palander mainitsee.

– Naisten puolella on hyvä meininki. Odotan, että heistä kolmesta ainakin yksi lyö kunnolla läpi ja laskee jopa 15 parhaan joukkoon.

– Jokaiselta odotan maailmancupin pisteitä. Jos ei, niin... Tässä on helkatti vuosikaudet jo odotettu. Ainakin kolme vuotta olen puhunut, että naiset lyövät läpi, mutta aina on flopattu.

Nyt odotetaan tuloksia.

– Jatkuvasti ei voida alisuorittaa. Kova on usko, että tämä on nyt se kausi, Palander näkee.