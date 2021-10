Suomi saa Pekingin olympialaduille vain kuuden mieshiihtäjän joukkueen, mikä merkitsee varsinkin sprinttihiihtäjille kylmää kyytiä valinnoissa.

8–9–8. Siinä Suomen mieshiihtäjien määrä Pyeongchangin olympiakisoissa 2018 sekä Seefeldin MM-kisoissa 2019 ja Oberstdorfin MM-kisoissa 2021.

Kun päävalmentaja Teemu Pasanen tammikuussa jättää esityksensä Pekingiin lähtevistä mieshiihtäjistä, joukossa eivät juuri päät yhteen kolise. Tiedossa on pitkästä aikaa jopa takavuosien keihäänheiton arvokisavalintoja muistuttava, mehevä soppa.

– Suomen olympiakiintiö on kuusi mies- ja seitsemän naishiihtäjää. Kiintiön kasvaminen on teoriassa mahdollista, mutta niin kutsutulla maiden odotuslistalla sijoituksemme on yhdeksäs. Eli erittäin todennäköisesti tämä on lopullinen määrä, Pasanen kertoi perjantaina mediatilaisuudessa Helsingissä.

Päävalmentaja Teemu Pasanen (oik.) poseerasi perjantaina Helsingissä kahden varman olympiahiihtäjänsä eli Joni Mäen (kesk.) ja Perttu Hyvärisen kanssa.

Normaalisti arvokisoihin on valittu myös sprinttihiihdon spesialisteja, mutta tällä kertaa heidän rimansa nousee loogisesta syystä erittäin korkeaksi.

– Miesten 4x10 kilometrin viestiin kohdistuu odotuksia. Särkymis- tai sairastumisvaran takia kisoissa pitäisi olla käytännössä viisi viestihiihtäjää.

Tässä yhtälössä varsinaisia sprinttereitä valittaisiin joukkueeseen vain yksi eli todennäköisesti Lauri Vuorinen tai Verneri Suhonen. Perinteisen hiihtotavan parisprintin Pekingissä hoitavat varmasti Iivo Niskanen ja hänen kanssaan Ristomatti Hakola tai Joni Mäki. Viestijoukkueen avuksi sprinttereistä ei ole.

Varmana kisahiihtäjänä voidaan Niskasen, Hakolan ja Mäen lisäksi pitää Perttu Hyväristä. Viestin varamieheksi kaavaillun Markus Vuorelan loukkaantuminen harjoitusleirillä Italiassa ja toipumisennusteen hämäryys ovat yksi lisämuuttuja Pasasen hankalassa palapelissä.

Päävalmentaja myöntää tilanteen sprinttereille hankalaksi, sillä ollaan poikkeuksellisesti tilanteessa, jossa edes maailmancupin välierätaso ei välttämättä tuo olympiapaikkaa. Jos Vuorela ei toivu ajoissa, ollaan pahimmillaan – tai sprinttereiden kannalta parhaimmillaan – tilanteessa, jossa Kiinaan lähdetään ilman särkymisvaraa neljällä normimatkojen miehellä ja kahdella sprintterillä.

– Tässä tilanteessa esimerkiksi Hakolan kaltainen monipuolinen yleishiihtäjä on kisoissa todella arvokas, Pasanen kommentoi uutta valmennettavaansa.

Vaikka tilanne aiheuttaa päävalmentajalle ja viime kädessä kukaties huippu-urheiluyksiköllekin ongelmia, Pasanen näkee sateenkaaren päässä myös aarrearkun.

– Onhan se positiivinen ongelma, että hyviä hiihtäjiä jää ulos. Kauden alusta saakka on paukutettava kovaa näyttöä tiskiin. Valintatakaraja on 24. tammikuuta, ja urheilijat tiedostavat tilanteen hyvin.