Ilkka Herola suurmäessä ja Suomen viestinaiset ladulla – näillä mennään Oberstdorfissa torstaina

Oberstdorfissa kisataan torstaina yhdistetyn lisäksi naisten hiihtoviestissä ja miesten mäkikarsinnassa.

Suomi lähtee Oberstdorfin kisapäivään yhdistetyn MM-mitalistin Ilkka Herolan sekä Eero Hirvosen, Otto Niittykosken ja Perttu Reposen johdolla. Yhdistetyn suurmäen kilpailu alkaa Oberstdorfin HS137-mäessä kello 12 Suomen aikaa.

Herola on hypännyt suurmäen harjoituksissa varmasti, mutta päävalmentaja Petter Kukkonen arveli kilpailun aattona, että hän tarvitsee kilpailussa hyppyihinsä lisämetrejä.

– Tuollaiset 5–10 metriä pitäisi löytää, jotta Ilkka kamppailisi mitaleista, Kukkonen sanoi.

Herola kaipasi hyppyynsä rentoutta.

– Hypyssä on ollut vähän liikaa kontrollia. Se vei ponnistuksesta tehoa, Herola kertoi.

Rannevammasta toipunut Hirvonen harmitteli hiihtovauhtiaan joukkuekilpailussa. Normaalisti hän on Herolan kanssa lajin vauhdikkaimpia hiihtäjiä, mutta nyt virettä on vaikea ennakoida.

– Se on vähän arvoitus, mutta lähdetään taistelemaan, Hirvonen totesi.

Niittykoski on saanut suurmäkeen harjoituksissa paremman tuntuman kuin normaalimäessä.

– Suurmäki tuntuu paljon normaalimäkeä kivemmalta. Sain heti hypystä paremmin kiinni, Niittykoski kertoi.

– Kiva päästä kisaamaan ja toivottavasti pääsen hiihdossa omantasoisen porukan peesiin.

Reposen hyppy on kehittynyt suurmäessä jatkuvasti.

– Toivottavasti saan kisaan hyvän draivin, hän kaavaili.

Kisapäivän kiinnostavimpiin kuuluu myös Suomen naisten viestinelikkö Jasmi Joensuu, Johanna Matintalo, Riitta-Liisa Roponen ja Krista Pärmäkoski. Naisten 4x5 kilometrin viesti alkaa kello 14.15.

– Katsotaan mitä tulee. En ole palautunut, ja sen kanssa ollut haastetta, Pärmäkoski ruoti keskiviikkoiltana hikisestä tiistain kympistä toipumista.

– Kuumuus teki sen, että piti kiinnittää huomiota nesteen juomiseen. Kroppa on ollut vähän kuiva.

Suomi ei kuulu mitalisuosikkeihin.

– Ruotsi ja Norja ovat osoittaneet, että he menevät menojansa. Heillä on tosi vahvat joukkueet, mutta heidän jälkeen on enemmän vaihtelua maitten välillä, nelinkertainen arvokilpailujen viestimitalisti Pärmäkoski sanoi.

Päivä päättyy kello 18.30 alkavaan miesten suurmäen karsintaan. Suomalaisista karsinnassa hyppäävät Antti Aalto, Niko Kytösaho, Eetu Nousiainen ja Arttu Pohjola.

Suomen nelikkoon on tullut yksi muutos normaalimäkeen verrattuna, sillä Pohjola korvaa Jarkko Määtän.