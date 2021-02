Hyytävät pakkaset vyöryvät Suomeen – armeijan arktisen sektorin huippuasiantuntijan niksit: näin vältät ulkoillessa paleltumat

Sodankylän Jääkäriprikaatin kapteeni, talviolojen huippuasiantuntija Mikael Aikio antaa vinkit paleltumien torjumiselle.

Puolustusvoimain arktisen sektorin johtaja, kapteeni Mikael Aikio kertoo, kuinka talviulkoilija voi välttää tyypillisimmät virheet esimerkiksi pukeutumisessa.

– Yleisin virhe on säähän nähden liian kevyt vaatetus. Myös vääränlaisten kenkien, hanskojen tai lakkien kanssa voi olla ongelmia. Vaatetuksen säätely on tärkeää. Jos vaatteita on liikaa, liiallinen hikoilu aiheuttaa kehon jäähtymisen, kun tulee kosteutta, Aikio sanoo.

Kylmissä olosuhteissa kylmyys pureutuu ensimmäisenä kehon ääriosiin, kun verenkierto alkaa keskittyä esimerkiksi sisäelimiin ja aivoihin. Käsien ja jalkojen lisäksi nenä, korvat ja poskipäät paleltuvat helposti.

Puolustusvoimain koulutuksessa esimerkiksi Aikion työpaikalla Sodankylän Jääkäriprikaatissa keskitytään paljon juuri oikeaan pukeutumiseen. Siperia – tai tässä tapauksessa Sodankylä – opettaa koulutettavia monesti kantapään kautta.

– Koulutuksen alkuvaiheessa esimerkiksi marsseille lähdettäessä saatetaan laittaa koko kaapin varustukset päälle, ja sitten tulee kostumista. Alussa pitäisikin olla vähän viileä, vaikka se ei välttämättä tunnu mukavalta.

– Marsseilla pidetään yleensä heti 15–20 minuutin jälkeen niin sanottu rättitauko, jonka aikana pystytään tarvittaessa keventämään varustusta.

Myös tavallisen kuntoilijan kannattaa tarkistella tuntemuksiaan jo alkumatkasta.

– Tavallinen hiihtäjä saattaa kulkea lyhyitä lenkkejä, mutta hänkin voi tarvittaessa keventää varustustaan esimerkiksi ensimmäisen lenkkikierroksen jälkeen.

Kapteeni muistuttaa myös ruuan ja nesteen merkityksestä riittävän energiamäärän saamiseksi.

Kapteeni Mikael Aikio on Sodankylän Jääkäriprikaatin talvisodankäynnin ja selviytymiskoulutuksen johtaja.­

Armeijassa ulkoillaan aina, mutta myös siviilit ovat viime aikoina rientäneet ulkoliikunnan pariin lumen tulon ja koronarajoitusten vauhdittamina.

Etenkin eteläisimmässä Suomessa kylmät ja lumiset talvet ovat yhä harvinaisempia, joten lumiharrastukset houkuttelevat juuri nyt.

– Kokonaisuutena minun mielestäni suomalaisilla ei ole enää niin paljon kokemusta talviolosuhteista kuin aiemmin. Ei osata kunnolla esimerkiksi kerrospukeutumista, joka on tärkeä, Aikio sanoo.

– Idea kerrospukeutumisessa on, että saadaan liikkumatonta ilmaa vaatteiden väliin. Yhden vaatteen paksuus ei vaikuta asiaan. Kun ihminen liikkuu, hän tuottaa kosteutta. Kosteus pitää saada liikkumaan pois iholta, Aikio sanoo.

Kyse ei ole pelkästään vaatteiden määrästä. Materiaalivalinnoilla on valtava merkitys.

– Alusvaatteiden on hyvä olla merinovillaa tai keinokuitua, joka siirtää kosteutta eteenpäin. Itse tykkään merinovillasta. Vaikka se kastuisi, se tuntuu edelleen aika lämpimältä. Puuvillaa ei pidä missään nimessä käyttää. Se imee kosteuden.

Myös jalkinevalinnoissa on syytä tarkkuuteen.

– Kengissä pitää olla riittävästi tilaa. Sukat voisivat olla villaa tai merinovillaa.

Sodankylän Jääkäriprikaatissa järjestetään kansainvälisiä talvisodankäyntiharjoituksia. Kuva vuodelta 2018.­

Aikio tiedostaa, että huippuhiihtäjien varusteet ovat melko kevyet ja virtaviivaiset verrattuna monien harrastajien varusteisiin. Hänkin on nähnyt viimeaikaisia uutisia erikoispitkien matkojen hiihtäjien paleltumista.

– Noissa tapauksissa on tosi hankalaa, kun puhutaan useiden tuntien pitkäkestoisista suorituksista. Varustus on varmasti kohtuu kevyt, varsinkin kilpamonot. Suurin ongelma tuleekin jalkoihin, kun monot ovat liian pienet: ei riitä tilaa sukille, eikä ilmaa jää kenkiin.

Armeija painelee talvisin omissa varusteissaan ja turvautuu välillä vanhoihin nikseihin.

– Me esimerkiksi käytämme huopakumisaappaissa pohjallisten päällä ihan sanomalehteä keräämään kosteutta pois, Aikio kertoo.

Tavallinen kuntoulkoilija, varsinkin täysin nettimediaan siirtynyt, tuskin turvautuu vastaavaan kikkaan.

– Suosittelen pohjallisten käyttöä.

Viima lisää kylmyyttä. Myös pään suojaaminen on tärkeää, koska ihmisen pään kautta haihtuu paljon lämpöä.

– Itsekin tykkään maastohiihdosta. Käytän merinovillapipoa ja tämän päällä tuulta kestävää pantaa, Aikio sanoo.

Sodankylästä kotoisin oleva Aikio on palvellut käytännössä koko uransa paikallisen Jääkäriprikaatin palveluksessa. Hän on toiminut vuodesta 2016 lähtien talvisodankäynnin ja SERE-koulutuksen eli selviytymiskoulutuksen johtajana.

Hän on käynyt useita aiheeseen liittyviä ulkomaan kursseja ja koulutuksia mm. Norjassa, Ruotsissa, Sveitsissä ja Yhdysvaltain Alaskassa.

Alkuvuodesta hän on ollut mukana Sodankylässä järjestetyllä talvisodankäynnin kurssilla, johon osallistui myös ulkomaalaisia sotilaita aina Yhdysvalloista asti.