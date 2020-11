Talousrikoksista tuomittu johtaja sai pestin Hiihtoliiton rahankerääjänä – ”Ehdokkaista omaa luokkaansa”

Hiihtoliiton uudella kaupallisella johtajalla Jari-Pekka Joupilla kaksi lainvoimaista tuomiota talousrikoksista. Hän ei yrittänyt piilotella historiaansa työhaastattelussa.

Hiihtoliitto ei jäänyt tuleen makaamaan, kun sen kaupallinen johtaja Jari Töykkä lokakuun taitteessa yllättäen palasi entisen työnantajansa Urheiluliiton palvelukseen.

Hiihtoliitto tiedotti 27. lokakuuta, että Töykän seuraajaksi on palkattu alan kokenut tekijä Jari-Pekka Jouppi, 57. Hän aloittaa työssään 16. marraskuuta.

Jouppi on tullut Hiihtoliiton väelle tutuksi ennen kaikkea edellisen työnantajansa i2-markkinointiosakeyhtiön kautta. Jouppi on työskennellyt i2:ssa myynnin ja markkinoinnin johtotehtävissä.

Yhtiö on ollut Hiihtoliiton pääkumppani Olympiastadionille suunnitellun, massiivisen Helsinki Ski Weeks-tapahtuman ideoinnissa ja käytännön järjestelyissä.

Pitkän ja monipuolisen uran myynnin, markkinoinnin, urheilun, median ja viihteen parissa tehneen Joupin henkilöhistoriasta löytyy myös vähemmän mairittelevia vaiheita: kaksi lainvoimaista vankeustuomiota talousrikoksista.

Vuonna 1992 Helsingin hovioikeus tuomitsi Joupin kuuden kuukauden ehdolliseen vankeuteen jatketusta törkeästä kavalluksesta.

Helsingin raastuvanoikeus oli vuotta aiemmin mitannut Joupin rangaistusseuraamuksen seitsemäksi kuukaudeksi. Kavallusjutun asianomistaja oli Joupin entinen työnantaja, tunnettu yleisurheiluseura Helsingin Kisa-Veikot, jossa Jouppi työskenteli toiminnanjohtajana.

Vuonna 2005 Mustasaaren käräjäoikeus tuomitsi hänet vuoden ehdolliseen vankeuteen rikosnimikkeinä osakeyhtiörikos, kirjanpitorikos, törkeä velallisen epärehellisyys, kaksi väärennystä ja velallisen petos.

Tästäkin tuomiosta Jouppi aluksi ilmoitti tyytymättömyyttä, mutta ei valittanut hovioikeuteen ja käräjätuomio jäi lainvoimaiseksi. Juttu liittyi Joupin ja hänen lähipiiriinsä kuuluneen henkilön tuolloiseen yritystoimintaan.

Helsinki Ski Weeks piti järjestää uusitun Olympiastadionin puitteissa alkuvuodesta 2021, mutta jättitapahtuma siirtyi koronan vuoksi alkuvuoteen 2022.­

Tuomiolauselmat ovat julkisia asiakirjoja.

Töykän ilmoitettua lähdöstään Hiihtoliiton rekrytoijat sopivat tapaamisen Joupin kanssa. Liiton puheenjohtaja Markku Haapasalmi kertoi torstaina, ettei liitto ollut selvittänyt Joupin taustoja, mutta tämä otti ne työhaastattelussa esille oma-aloitteisesti.

Haapasalmi painotti sen tärkeyttä, koska tuomiohistorian selviäminen työnantajalle myöhemmin ja toista kautta olisi voinut olla raskauttavaa.

– Hän kertoi avoimesti, että tällaista on joskus tapahtunut. Ilman muuta oli äärimmäisen tärkeää, että hän oli tässä oma-aloitteinen, työelämässä mm. Nordean ylimpään johtoon kuulunut Haapasalmi totesi.

Puheenjohtaja painotti, että Hiihtoliiton omat kokemukset Joupista ja tämän osaamisesta ovat kaikki positiivisia. Ennen Helsinki Ski Weeks -projektia Jouppi teki Hiihtoliiton kanssa yhteistyötä, kun i2 hoiti Vuokatin matkailumarkkinointia.

– Ehdokkaista tähän työhön hän oli omaa luokkaansa ja nauttii ilman muuta liiton luottamusta. Uskomme vakaasti hänen ammattitaitoonsa, Haapasalmi totesi.

Ilta-Sanomat tavoitti tiistaina myös Jari-Pekka Joupin. Hän ei ollut yhteydenotosta järin yllättynyt.

– Oma-aloitteisuus henkilöhistoriastani näiltä osin oli minulle työhaastattelussa selvä asia. Varmasti tämä olisi jossakin kohtaa muuten pompannut esille ja aiheuttanut kulmienkohottelua. Olen sinut asian ja sen tuoman julkisuuden kanssa. Asiat käytiin rekrytoijien kanssa läpi, ja ne eivät nousseet työsuhteen esteeksi. Aloitan työt 16. päivä todella motivoituneena ja täynnä ideoita.

Hiihtoliiton puheenjohtaja Markku Haapasalmi katsoo, että Jari-Pekka Jouppi nauttii uuden työnantajansa täyttä luottamusta. Vaikeneminen henkilöhistoriasta olisi voinut olla hänelle myöhemmin raskauttavaa.­

Joupin titteli on Hiihtoliiton kaupallinen johtaja, mutta varsinainen työnantaja on liiton markkinointiyhtiö Nordic Ski Finland oy, jonka toimitusjohtaja on liiton toiminnanjohtaja Ismo Hämäläinen.

Joupin päätehtävänanto on kerätä Hiihtoliiton lajeille mahdollisimman paljon rahaa – siis hyvät sponsorisopimukset.

Rekrytoinnista vastasivat Ismo Hämäläinen, puheenjohtaja Haapasalmi, johtokunnan varapuheenjohtajat sekä liittovaltuuston puheenjohtaja Heikki Hämäläinen. Palkkauksen siunasivat liiton johtokunta ja Nordic Ski Finland oy:n hallitus.

Joupin aiempaan työhistoriaan kuuluu myös 1990-luvun taitteen jakso Helsingin Jalkapalloklubin toimitusjohtajana, Kaustisen kansanmusiikkifestivaalin markkinointijohtajana ja jalkapalloilija Teemu Pukin seuran Norwich Cityn Suomen-kontaktihenkilönä.

Hän on työskennellyt myös viihdemusiikkibisneksessä ja freelance-toimittajana.

Kun pandakarhut Lumi ja Pyry tuotiin Kiinasta Ähtärin eläinpuistoon 2018, Jouppi vastasi i2:n edustajana projektin mainostoimistokumppanuudesta.