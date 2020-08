Mika Myllylän patsas paljastettiin, mutta hiihtolegendan lapset eivät olleet paikalla – ”Ihmiset muistelivat tänään positiivisia asioita”

Mika Myllylän patsaan malli on otettu vuoden 1999 Ramsaun MM-kisojen 50 kilometrin maaliintulosta.

Mika Myllylän patsas paljastettiin Haapajärvellä perjantaina.

Hiihtäjälegenda Mika Myllylän patsas on paljastettu perjantaina Haapajärjellä Pohjois-Pohjanmaalla. Iltapäivän julkistamistilaisuudessa puhuneen Myllylän kasvattiseuran Haapajärven Kiilojen puheenjohtaja Ilkka Heinosen arvion mukaan paikalla oli noin 350 ihmistä. Tapahtumassa oli musiikkiesityksiä ja puheohjelmaa.

– Eilen kun pystytimme patsasta, niin jo silloin paikalla oli paljon ihmisiä. Kaksi tuntia meni patsaan pystytyksessä ja se peitettiin samettiesiripulla. Tänään se sitten julkaistiin, Heinonen kertoi IS:lle puhelimitse.

Patsashanke käynnistyi jo seitsemän vuotta sitten Haapajärven nuorisovaltuuston aloitteesta. Sittemmin sitä on ajanut Kiilat yhdessä Haapajärven kaupungin kanssa. Patsaan mallina oleva, taiteilija Seppo Kalliokosken suunnittelema, puinen veistos on tehty vuonna 2001.

Yhteensä hieman yli 100 000 euroa maksavan patsashankkeen rahoitus on Heinosen mukaan edelleen kesken.

– Rahoitusta ei olla vielä saatu kasaan, eli projekti jatkuu. Haapajärven kaupungin osuus on 30 prosenttia ja Kiilojen 70. Tässä vaiheessa saatiin patsas pystyyn, mutta alue vielä tasoitetaan, siihen tulee kulkuväylä ja penkki. Kulkuväylän päässä on kirjaston ja kulttuurikeskuksen seinä, johon tulee näytille kuparilaattaan Mikan saavutukset ja koordinaatit haudalle. Tähän on Mikan vanhemmilta kysytty lupa. Ihmiset käyvät ja kysyvät usein reittiä Mikan haudalle.

Mika Myllylän patsas sijaitsee Haapajärven keskustassa kirjaston ja kirkon kupeessa.

Patsas on nimeltään Murtunut latu ja se kuvaa Myllylän maalintuloa vuoden 1999 Ramsaun MM-kisojen 50 kilometrin kultahiihdossa. Patsaan suunnitelleen Kalliokosken nimi teokselle oli Rankka latu.

– Alkuperäinen veistos tehtiin puuhun. Puusta tehtiin vahas, ja siitä tämä pronssivalu. Seppo valitsi sellaista puuta, josta näkyvät puun syyt. Ne ovat nyt näkyvissä pronssipatsaassa. Sen tausta on se, että Mika harjoitteli metsässä ja tykkäsi olla maastossa, Heinonen sanoo.

Kuvassa patsaan suunnitellut taiteilija Seppo Kalliokoski.

Paikalla muistomerkin julkistamistilaisuudessa oli Myllylän sisko. Myllylän vanhemmat osallistuivat pienemmän piirin kesken järjestettyyn tapahtumaan. Myllylän lapsia ei tilaisuudessa näkynyt. Hiihtolegendan Olivia-tytär on aiemmin kritisoinut patsasprojektia.

– Minua on ärsyttänyt, että julkisuudessa kerrottiin, kuinka asiasta on puhuttu lähiomaisten kanssa. Meiltä lapsilta ei kuitenkaan kysytty mitään. Otin sellaisen linjan, ettei tarvitse olla mukana jatkossakaan. En aio mennä katsomaan patsasta Haapajärvelle. Mielestäni se kuvaa aika huonosti isän uraa. Patsaan nimi Murtunut latu tuo esiin vain ne surullisemmat jutut, Olivia Myllylä kommentoi Ilta-Sanomille viime vuonna.

Vuonna 2011 kuolleen Mika Myllylän hauta sijaitsee Haapajärvellä.

Mestarihiihtäjä Myllylä menehtyi vuonna 2011 ja hänen elämään mahtui menestyksen lisäksi myös traagisia piirteitä. Myllylän menestyksekästä hiihtouraa varjosti vuoden 2001 Lahden kotikisojen dopingskandaali.

– Ihmiset muistelivat tänään positiivisia asioita Mikan elämässä ja kävivät niitä minunkin kanssa juttelemassa. Lahden tapahtumia tai ongelmia ei voi pyyhkiä pois, mutta Haapajärvellä on koko ajan osattu olla myös ylpeitä. Mika oli sellainen persoona, että oli helposti lähestyttävissä ja Mika oli itse itselleen paljon ankarampi, mitä me muut oltiin, Heinonen sanoo.

Yleisöä patsaan julkistamistilaisuudessa perjantaina Haapajärjellä.