Juha Mieto jyrähtää ankarat terveiset kokaiinikohun keskelle joutuneelle Petter Northugille: ”Ota Petter itseäsi niskasta kiinni”

Norjalainen hiihtolegenda Petter Northug on ajautunut ongelmiin.

Norjalainen hiihtäjälegenda Petter Northug jäi poliisin haaviin ajettuaan autollaan ylinopeutta. Verikokeiden jälkeen Norjan poliisi teki kotietsinnän ja Northugin asunnosta löytyi kokaiinia.

Eläköityneen supertähden tapaus on kohahduttanut hiihtokansaa. Northugin tunteva suomalainen hiihtolegenda Juha Mieto kertoi yllättyneensä uutisesta. Mieto kertoo seuranneensa norjalaisen uraa tarkkaan.

– Todella valitettavaa. Siinä mielessä tämä on yllättävää, koska hän ajoi aikaisemminkin päissään autoa, eikä hän ole ottanut opiksi. Hiihtoladulla Northug oli aina todella järkevä ja nyt ei ole ollut järkeä mukana ollenkaan, Mieto harmittelee puhelimitse.

Mieto lähettää ankaria mutta kannustavia terveisiä ongelmiin ajautuneelle norjalaistähdelle isälliseen sävyyn.

– Ota Petter itseäsi niskasta kiinni ja katso peiliin, Kurikan jätti jyrähtää.

– Hän on onnistunut olemaan urallaan erittäin kurinalainen, niin miksei hän pystyisi tästäkin nousemaan. Elämä jatkuu, Mieto jatkaa optimistiseen sävyyn.

Northug kertoi itse uusimmasta kohustaan perjantaina, ja myönsi olevansa tulevaisuudestaan huolissaan.

– Olen uskomattoman pahoillani. Pelkään mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Tiedän, että tästä tulee rikosasia. Aion ottaa vastuun teoistani, Northug kirjoitti Instagram-tilillään perjantaina.

Northugin vaatemerkillä on myös rahakas yhteistyösopimus Norjan hiihtoliiton kanssa. Tähden vaatteita on nähty niin valmentajien kuin hiihtäjien päällä, mutta tuoreimman kohun jälkeen sopimus on uhattuna.

Vuonna 2014 norjalaistähti tuomittiin 50 päivän ehdottomaan vankeusrangaistukseen ja yli 20 000 euron jättisakkoihin ajettuaan humalassa autollaan rajusti ulos tieltä.

Mieto tulkitsee, että Northugilla on menossa yksilöurheilijoille tyypillisiä ongelmia huippu-uran jälkeisessä elämänhallinnassa. Hän peräänkuuluttaa entisten urheilijoiden roolia nykyisten mentoreina.

– Urheilijoiden olisi hyvä valmistautua jo vuosi pari ennen lopettamista siihen, että pian alkaa normaalin ihmisen elämä, mihin kuuluu työt ja tasaisempi arki. Tässä on ollut erityisesti yksilöurheilijoilla ongelmia, ja entiset urheilijat voisivat olla tässä enemmän tukena.

– Onko tämä tietty osa-alue jäänyt Norjassa hoitamatta, Mieto puntaroi.

Myös moni muu hiihtomaailman tähti on reagoinut norjalaislegendan tapaukseen.

– Surullista. Todella surullista. Toivottavasti Petter ottaa tästä nyt opikseen, ruotsalaistähti Frida Karlsson kommentoi Aftonbladetille.

– Ei voi olla totta, pöyristynyt hiihtäjälegenda Gunde Svan puolestaan ihmetteli.

Northug juhli 50 kilometrin kuninkuusmatkan voittoa Falunin MM-kisoissa Ruotsissa vuonna 2015.

Northug on kertonut, kuinka Mieto ja muut entisten aikojen hiihtotähdet toimivat norjalaisen esikuvina hänen katsoessaan lapsena hiihtokisoja.

– Juha on legenda. Hän kilpaili parhaita vastaan. Kaikki hänen norjalaiset kilpakumppaninsa ovat minulle tuttuja, Northug totesi Ilta-Sanomille vuonna 2016.

– Olen Norjasta ja tunnen lajin historian. Katsoin lapsena kisoja ja huippujen harjoittelua. Näin, kuinka he treenasivat metsissä, Northug sanoi.

Petter Northug on yksi kaikkien aikojen menestyneimpiä hiihtäjiä, erityisesti MM-laduilla. Norjalainen voitti urallaan peräti 13 maailmanmestaruutta ja kaksi olympiakultaa. Hiihtolegenda osallistui alkuvuodesta parin vuoden kisatauon jälkeen Norjan mestaruuskilpailuihin viestijoukkueen jäsenenä.