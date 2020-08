Ruotsin hiihtomaajoukkueen kesä alkoi kriisikokouksella – näissä tunnelmissa ryhmä palasi nyt yhteen riitaisan kohukevään jälkeen

Ruotsin hiihtomaajoukkueen kesäleiri käynnistyi. Hiihtäjät vakuuttelevat ilmapiirin parantuneen.

Expressen uutisoi, että Ruotsin hiihtomaajoukkue piti kesäkuussa kriisikokouksen. Valmentajat Magnus Ingesson ja Stefan Thomson saivat jatkaa tehtävässään, mutta useita muutoksia on tehty ja lukuisia keskusteluja käyty maajoukkueen ilmapiirin puhdistamiseksi.

Ruotsin hiihtomaajoukkueessa on kuohunut heikosti sujuneen viime kauden jälkeen. Maaliskuussa tähtihiihtäjä Stina Nilsson, 27, vaihtoi lajin kokonaan ampumahiihtoon.

Lisäksi Expressen kertoi keväällä, että ainakin kolme eturivin hiihtäjää olisi jättämässä maajoukkueen, ja että valmentajien sekä lääkintähenkilökunnan jatko olisi epävarmaa. Myös huoltohenkilökunta oli saanut jo viime kauden aikana kuulla kunniansa.

– Paljon keskusteluja on käyty, osa on ollut enemmän tyytyväisiä, osa vähemmän, mutta on tärkeää pystyä olemaan rehellinen, jotta tästä voidaan jatkaa eteenpäin, maajoukkueen nuoremman polven hiihtäjä Linn Svahn, 20, kommentoi kohua ja alkukesästä käytyjä keskusteluja.

Hiihdon olympiavoittaja Stina Nilsson on viihtynyt kesällä uuden lajinsa parissa ase selässään.

Koko Ruotsin hiihtomaajoukkue on nyt kokoontunut Värmlannin läänissä sijaitsevaan Torsbyn kuntaan kesän ensimmäiselle maajoukkueleirille. Maajoukkueen kokeneempikin osasto vakuuttelee asioiden olevan nyt paremmalla tolalla, ja Charlotte Kalla, 33, kertoo maajoukkueen jäsenten tukevan toinen toisiaan. Myös Frida Karlsson, 20, vakuuttaa, että ruotsalaisille tyypillinen ”diskuteeraus” on toiminut.

– Kävimme kaikki asiat perusteellisesti läpi, Karlsson sanoo.

Tauon jälkeen maajoukkueleirin yhteydessä median eteen astelleet maajoukkeen edustajat kehuvat ilmapiiriä nyt paremmaksi. Maajoukkeen manageri Anders Byström kertoo, että paljon pienempiä korjausliikkeitä ja muutoksia on kesäkuun kriisikokouksen jäljiltä tehty, vaikka valmennusjohto pysyykin samana.

– Olemme tehneet yhdessä pitkistä matkoista vastaavan Daniel Fåhraeuksen kanssa paljon töitä luodaksemme ilmapiirin, jossa kaikki ovat onnellisia. Tämä on tarkoittanut erityisesti valmentajien ja hiihtäjien välisen kommunikaation parantamista, Byström sanoo.