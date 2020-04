Yhden hiihtoporukan baari-illan epäillään räjäyttäneen koronatartunnat Kainuussa – omistaja kertoo kohtalon päivästä

Vuokatissa sijaitsevan ravintolan omistaja kertoo kohtalokkaasta illasta, jonka jälkeen koronavirustilastot räjähtivät Kainuussa.

Sotkamon Vuokatista näyttää tulleen Kainuun koronaviruslinko. Keskiviikkoon mennessä jo 30 ihmistä oli saanut Kainuussa laboratoriotesteissä todetun koronavirustartunnan, ja maakunnan soten pandemiapäällikön Olli-Pekka Koukkarin mukaan tartuntoja yhdistää yksi asia: niiden jäljet johtavat Vuokattiin.

Kohtalonpäiväksi näyttää muodostuneen 14. maaliskuuta, jolloin Vuokattiin oli kokoontunut laajasti hiihtoporukkaa. Jotkut olivat kokoontuneet Vuokatti-hiihdon tapahtumapaikalle, vaikka se oli peruttu kahta päivää aiemmin.

Lisäksi paikalla oli myös useita hiihtokauden päättymistä juhlistaneita nuoria hiihtäjiä. Vuokatti on nuorten maajoukkue- ja akatemiahiihtäjien keskus.

IS:n tietojen mukaan monet paikalla olleista hiihtäjistä kokoontui 14. maaliskuuta illan tullen Laavu Bariin. Uudehkoon paikalliseen urheiluravintolaan, jossa myös tanssiminen on mahdollista. Ravintolan omistaja Pasi Määttä vahvistaa tiedon.

– Hiihtäjillä loppui kausi tuolloin, ja meillä kävi tuolloin tosi paljon hiihtoporukkaa. Mukaan mahtui hiihtoporukkaa laidasta laitaan, eli oli vanhempia hiihtäjiä, mutta myös nuoria, Määttä kertoo.

– Moni Vuokatti-hiihtoon tähdänneistä kuuli tapahtuman peruutuksesta vasta paikan päällä. Jotkut olivat tulleet kauempaakin, ja jäivät sitten hiihtelemään ja rentoutumaan näihin maisemiin.

– Meidän ravintolassamme riitti kaikenlaista väkeä hyvin koko viikonlopun ajan, ja niin varmaan alueen muissakin paikoissa, Määttä linjaa.

Virus näyttää levinneen oireettomasti sitä kantaneen henkilön tai henkilöiden kautta. IS:n tietojen mukaan osan todetuista tartunnoista epäillään olevan peräisin Laavu Barista, koska siellä ihmiset kokoontuvat intiimimmin kuin esimerkiksi ulkosalla.

Mitä ajattelet tästä epäilystä?

– Vaikea sitä on sanoa, mistä mikäkin tartunta on peräisin. Kun virus on ilmeisesti liikkunut oireettomana, niin kaikkihan on mahdollista – yksittäinen ihminen on voinut saada sen mistä tahansa täällä Vuokatin alueella, Määttä muistuttaa.

– Itse tiedän yhden ihmisen, joka on saanut ilmeisesti tuolloin koronatartunnan Vuokatissa. Ravintolamme henkilökunnasta kukaan ei ainakaan toistaiseksi ole sairastanut, Määttä selvittää.

Kainuussa todettujen koronatartuntojen tämänhetkinen määrä on suhteellisesti mitattuna erittäin suuri, ja jo myös sitä taustaa vasten, että vielä toissa viikolla Kainuussa ei ollut todettu ainuttakaan tapausta.

Suhteellisesti suuri määrä

Nuorten maajoukkuehiihtäjä Anni Alakoski, 22, kertoi tiistaina Ilta-Sanomille saaneensa koronavirustartunnan. Alakoski oli reilu viikko sitten kuullut, että helmikuisissa nuorten MM-kisoissa Oberwiesenthalissa matkassa oli ollut viruksen oireettomana sairastunut henkilö.

Alakoski ei osannut sanoa, mistä hän sai tartunnan – ulkomailta vai kotimaasta. Hän oli viettänyt aikaa Lapissa Ylläksellä, mutta antoi ymmärtää viruksen levinneen hiihtäjien keskuudessa myös Sotkamon Vuokatissa.

– Olen ollut viime viikkojen aikana myös täällä (Vuokatissa) tekemisissä sellaisten ihmisten kanssa, joilla on myös virus. Eli olen voinut saada sen mistä vain, Alakoski linjasi.

Vuokatti-hiihdon järjestäjät peruuttivat suunnitellun tapahtuman 12.3. Suomen hallituksen suositusten mukaisesti. Siitä huolimatta monet ihmiset siis kokoontuivat tapahtuma-alueelle paria päivää myöhemmin, vaikka jo tuolloin oli viestitetty viranomaisten suositus yhteisten kokoontumisten välttämisestä.

– Siellä oli ymmärtääkseni spontaanisti ilman ulkopuolisen tahon koordinointia kokoonnuttu illanviettoon. Käsitykseni on, että Kainuussa todetut koronavirusinfektiot liittyvät kutakuinkin kaikki näihin kinkereihin, Olli-Pekka Koukkari sanoo ja kertoo osan tartunnoista olleen kyseiseen kokoontumiseen liittyviä jatkotartuntoja.

Vuokatti-hiihtoon oli ilmoittautunut yli 1 000 osallistujaa Suomesta ja 12:sta muusta maasta – esimerkiksi Italiasta, Venäjältä, Ranskasta, Saksasta, Iso-Britanniasta, Yhdysvalloista.

Vuokatista levinneistä tartunnoista kertoivat ensin Kainuun Sanomat ja Yle