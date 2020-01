Snowcrossin SM-sarja alkaa lauantaina – mestarisuosikki lupaa: ”Kisoissa sattuu ja tapahtuu”

Snowcrossin SM-sarja pyörähtää käyntiin lauantaina Paljakan laskettelukeskuksessa Puolangassa.

Seitsemän osakilpailua sisältävällä snowcrossin SM-kiertueella on kaikki luokat mukaan lukien yli 200 osallistujaa.

Viime vuonna kovatasoisimman Pro-luokan mestaruustaistelu oli kiihkeä. Mikko Osmo pokkasi mestaruuden vaivaisella viiden pisteen erolla ennen loppukaudesta kovasti kirineitä Joonas Keskiahoa ja Jere Tynkkystä.

Alkukauden koitoksissa kilpaveljiään kurittanut Keskiaho ennakoi, että samat miehet taistelevat mestaruudesta tälläkin kaudella.

– Mielenkiintoinen kausi tulossa. Tuttujen kärkinimien lisäksi muutama nuorempikin on osoittanut alkutalvesta aika kovaa vauhtia.

Pitkiä ilmalentoja ja rytinää

Snowcross on hurjasti kasvaneesta suosiostaan huolimatta suurelle yleisölle vielä melko tuntematon laji. Hopeamitalisti Keskiaho innostuu, kun häneltä kysyy snowcrossin luonteesta.

– Ehdottomasti yksi siisteimmistä lajeista kilpailla tai katsoa. Vauhdit ovat kisoissa kovia, mutta erityisen viihdyttäväksi lajin tekevät hypyt, joita on paljon.

Kontakteiltakaan ei vältytä.

– Kyllähän kisoissa sattuu ja tapahtuu. Etenkin lähdössä yleensä rytisee, kun yli 20 kilpailijaa lähtee samaan aikaan ja jokainen haluaa heti keulille, mestarisuosikki naurahtaa.

Takavuosina ratapohjia jäädytettiin, mutta tavasta on sittemmin luovuttu. Se on tehnyt radoista huomattavasti pehmeämpiä. Kilpailurutistus vaatiikin kilpailijoilta kivenkovaa fyysistä kuntoa.

– Pehmeät radat ovat tuoneet kisoihin aivan uutta yllätyselementtiä, koska rata muuttuu kierros kierrokselta. Urat syvenevät ja hypyt pitenevät. Siinä kysytään fysiikan lisäksi hyvää ajosilmää, ympäri vuoden kovaa harjoitteleva Keskiaho puntaroi.

Vaativa avauskilpailu

Kiertueen avaavan Paljakan osakilpailun olosuhteet ovat poikkeuksellisen vaativat, sillä rata on tehty laskettelurinteeseen. Kilpailijat kiipeävät vuoroin ylös jyrkkää laskettelurinnettä ja syöksyvät sitten hurjaan alamäkeen moottorikelkoillaan.

– Huippurata ajaa. Katsojien kannalta on mukavaa, että kierros on pienellä alueella ja he näkevät kilpailijat koko ajan, Keskiaho tunnelmoi.

ISTV näyttää kaikki snowcrossin seitsemän SM-osakilpailua suorana. Lähetys Paljakan avausosakilpailusta aukeaa tämän artikkelin yllä olevaan videoruutuun lauantaina kello 16.

Kaikki kilpailut selostaa Jarkko Ylläsjärvi ja kilpailijahaastattelut tekee Harri Kolehmainen. Lähetykset tuottaa LiveSports Promotions.