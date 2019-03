Hiihtolajit

Tinder-selvityksellä MM-Seefeldissä hämmentävä lopputulos: minne katosi urheilijoiden seksinnälkä?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Arvokisoilla on väliä. Toisaalla käy huikea kuhina, toisaalla ei tapahdu mitään, ei sitten juuri mitään.Tinderistähän me nyt puhutaan, arvatenkin.Pyeongchangin 2018 talviolympialaisten aikaan ”Tinder oli tulessa”, kuten nettideittipalvelun ylläpitäjä asian ilmaisi. Sen sijaan Seefeldin MM-hiihtojen 2019 aikaan Tinderissä on ollut hiljaista kuin Pellon kirkonkylällä maanantai-iltana. Kaikki nämä havainnot pohjautuvat tietysti vain alueellisesti tehtyyn, omanlaiseensa tutkivaan journalismiin.Ja kaikki on edelleen tehty vain tätä selvittääksemme: onko Tinderistä ollut bongattavissa Seefeldin kisojen aikaan MM-urheilijoita?Pyeongchangissa bongattavaa riitti, sillä ylipäätään Tinderin käyttö alueella nousi olympialaisten aikaan peräti 350 prosentilla. Urheilijat hakivat innokkaasti seuraa, lähtökohtaisesti ilmeisen paljon seksiseuraa. Ainakin kondomimenekki oli valtava: olympiaurheilijoille jaettiin ennätysmäärä kondomeja, huimat 110 000 kappaletta!– Kyllähän siellä Tinderissä on kuhinaa ollut näin kisojen aikaan. Ei se mikään ihme ole, sillä urheilijatkin kaipaavat välillä seuraa kisakylässä, Suomen olympiajoukkueen miesurheilija kommentoi anonyymisti IS:lle.– Kaikki eivät kuitenkaan halua esiintyä siellä urheilijoina, hän muistutti.Hiihdon MM-kisoista ei ole vastaavaa ylläpitäjän dataa saatavilla, vaikka sitä kysyimme. Eräänlaisen empiirisen tutkimuksen perustella tilanteen voi joka tapauksessa sanoa olevan juuri päinvastainen: MM-kisaurheilijoita ei ole Tinderissä näkynyt, eipä liiemmin muitakaan. Seefeld on pieni, noin 3000 asukkaan kylä. Sen liepeiltä löytyy kuitenkin muun muassa Innsbruck, jossa iso joukko kisaturisteistakin majoittuu.– En ole ketään urheilijoita Tinderissä nähnyt. Ja luulisin, että olisin kyllä tunnistanut, jos jonkun olisi nähnyt. Tilanne on jopa hämmästyttävä! Suomen joukkuetta lähellä oleva taho sanoo.– Oikein olen sillä silmällä haeskellutkin, josko jonkun urheilijan löytäisin. Tiedä sitten, minne ne urheilijat ovat kadonneet. Etelä-Koreassa Tinderistä kuitenkin löytyi samoja tyyppejä, jotka urheilevat täälläkin.Niin sanottujen ”mätsien” myötä mahdolliset peitetarinat olisivat todennäköisesti olleet selvitettävissä, mutta allekirjoittaneelta ei välttämättä löytynyt kohderyhmään uppoavaa karismaa. Tämän ”tutkivan journalismin” ongelmana oli myös se, että tietoa herui vain toisesta sukupuolesta. Jotain sentään ”mätsäsikin” – kartoitushaarukan ollessa 20–40-vuotiaat.– Ai, tiedänkö, onko ketään urheilijoita näkynyt? En kyllä osaa sanoa, en välttämättä tunnistaisi, ketkä kenties ovat urheilijoita ja ketkä eivät, eräs paikallinen nainen sanoi.Tarjonta ylipäätään oli jokseenkin suppea. Päivittäin toki uutta selvitettävää riitti, mutta useimmista tunnisti heti, etteivät he olleet Seefeldin MM-urheilijoita.– Seefeldin pikkukujilla on ollut villi meno kisojen alusta pitäen. Norjalaisturistit ovat hallinneet ilmatilaa, ja jo heidän bileissään on tuntunut olevan ”tinderiä” kerrakseen, Suomen joukkueen lähipiiriläinen sanoo.– Ei taida olla hiihtäjillä kunnolla aikaa kuherteluun.Pyeongchangissa suosituimmat urheilijat Tinderissä olivat miesrattikelkkailijoita ja naislumilautailijoita. Uutistoimisto Reutersin mukaan heti seuraavina tulivat naispuoleiset alppihiihtäjät, rattikelkkailijat ja taitoluistelijat. Miesten puolella vientiä oli erityisesti jääkiekkoilijoilla, lumilautailijoilla ja alppihiihtäjillä.Tinder-sovelluksessa puhelimen näytölle ilmestyy joko naisen tai miehen kuva, riippuen halutusta sukupuolesta. Pyyhkäisemällä kuvaa oikealle käyttäjä ilmoittaa olevansa kiinnostunut henkilöstä, vasemmalle pyyhkäisy kertoo päinvastaista. Tinderissä käyttäjän ei välttämättä tarvitse ilmoittaa kuin etunimensä, joka sekin voi tietysti olla keksitty, samoin kuin ikä.