Uber-kuljettajalla on mahdollisuus miljoonapottiin – asiakkaat ihmeissään toisesta ammatista

Berry Henson selvitti tiensä US Openiin.

Uber-kuljettaja Berry Henson lienee huomannut, että pääsee itse omassa kyydissään vähintään yhtä pitkälle kuin hänen takapenkillänsä istujat.

Henson on kuskannut elämänsä aikana kalifornialaisessa Palm Springsin kaupungissa noin 3 000 kyytiä, mutta niistä tulleet tienestit todennäköisesti kalpenevat sen rinnalla, jos Henson jysäyttää tänä viikonloppuna jättipotin.

4,99:n Uber-tähden mies nimittäin osallistuu golfin arvostettuun major-turnaukseen US Openiin. Se pelataan torstaista sunnuntaihin Los Angeleissa Canoe Brook Country Clubilla.

Golfaaja selvisi Openiin mukaan karsintakilpailun kautta. CNN:n mukaan Henson on ollut golfammattilainen vuodesta 2003. Hän on pelannut vain kolmessa PGA-kiertueen tapahtumassa siitä lähtien.

– Olen viimeisen viikon aikana kokenut mielettömän tunteiden skaalan. Olen niin kiitollinen. Olen tehnyt viimeisen parin vuoden aikana todella kovasti töitä saavuttaakseni unelmani, enkä oikein osaa pukea tätä kaikkea sanoiksi, Henson kertoi CNN:lle.

Henson kiersi vuosien ajan eri golfliigoissa ja pikkuturnauksissa. Hänen suorituksensa eivät riittäneet pelipaikkaan Euroopan kiertueella tai PGA:lla.

Kun mies kärsi rannevammasta vuonna 2016, hänen löydettävä tienestejä muualta.

Henson vuokrasi auton ja alkoi ajaa Uber-kyytejä. Hän kertoo pitäneensä ajamisella ajatukset irti leipälajistaan. Samalla hän sai ruokarahaa ja lahjoitettavaa Thaimaassa sijaitsevaan hyväntekeväisyyskohteeseen. Henson asuu Thaimaassa.

Henson kertoi, että moni matkustaja utelee, että mitä hän tekee päivätöikseen. Hän suostuu kertomaan asiasta, kun on ensin hieman ”pelaillut” heidän kanssaan.

– Annan heidän yleensä kysyä minulta kysymyksiä. Kun heille selviää, mitä oikeasti teen, he useimmiten alkavat seurata minua somessa. He eivät voi uskoa, että olen golfammattilainen. Olen saanut monilta viestejä tällä viikolla, tyyliin: ”Aivan uskomatonta, olit meidän Uber-kuski!”

Thaimaasta tuli Hensonin kotimaa sen jälkeen kun hän päätti ottaa ison riskin sakkaavan golfuransa kanssa. Hän sijoitti 5 000 dollaria paikkaan Aasian-kiertueella.

Se kannatti. Tulokaskaudella irtosi kaksi voittoa, peli asettui uomiinsa ja Henson löysi uuden kodin.

– Thaimaa on ollut minulle uskomaton paikka kehittyä. Olen 43-vuotias ja tuntuu, että matka vain jatkuu. Tuntuu, että pelivuosia on vielä paljon jäljellä.

Karsintamenestyksen jälkeen Hensonin unelmatarina sai viime viikolla jatkoa. Hän pääsi pelaamaan suurmestari Phil Mickelsonin kanssa harjoituskierroksen Mickelsonin ehdotuksesta.

– Se oli uskomatonta... en voi kiittää häntä riittämiin siitä, että hän pyysi minua pelaamaan ja antoi paljon neuvoja.

US Openin palkintopotti on 20 miljoonaa dollaria eli noin 18,3 miljoonaa euroa. Voittajan osuus on hieman yli kolme miljoonaa euroa.