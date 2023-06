Megaluokan päätös golfissa

LIV-kiertueelle siirtyneet pelaajat voivat hakea uudelleen pääsyä PGA-kiertueelle tai Euroopan-kiertueelle.

Golfin PGA-kiertue yhdistää voimansa Saudi-Arabian valtion rahoittaman LIV-kiertueen kanssa. Asiasta kertovat PGA ja yhdysvaltalainen televisiokanava CNBC.

Sopimuksen osapuolet ovat PGA-kiertue, Euroopan-kiertue sekä Saudi-Arabian valtion julkinen investointirahasto (PIF).

Yhdistymisen tavoitteena on edistää ja kasvattaa lajia maailmanlaajuisesti kaikkien sidosryhmien eduksi. Sopimus lopettaa kaikki vireillä olevat oikeudenkäynnit osapuolten välillä.

– Tämä on kahden vuoden sekasorron ja häiriötekijöiden jälkeen historiallinen päivä pelille, jonka me kaikki tunnemme ja jota me rakastamme, PGA-kiertueen komissaari Jay Monahan sanoi.

Osapuolten neuvottelema sopimus yhdistää kiertueiden kaupalliset liiketoiminnat ja oikeudet uudeksi, vielä nimettömäksi voittoa tavoittelevaksi yritykseksi.

CNBC kertoo PIF:n olevan valmis sijoittamaan kokonaisuuteen miljardien verran pääomaa. Sopimuksen ehtoja ei ole julkistettu.

Osana sopimusta PGA, Euroopan-kiertue ja PIF aikovat luoda reiluksi ja objektiiviseksi luonnehditun prosessin pelaajille, jotka haluavat hakea uudelleen PGA-kiertueen ja Euroopan-kiertueen jäseneksi. Tämä on mahdollista kauden 2023 jälkeen.

LIV-kiertueelle siirtyneet pelaajat erosivat aiemmin US PGA Tourin jäsenyydestä. Euroopan-kiertue rankaisi rankaisi saudikiertueella pelanneita sakoilla ja pelikielloilla.