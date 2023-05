Bryson, 29, söi kehonsa jatkuvaan tulehdustilaan – nyt lihaskimpun kropassa näkyy hurja muutos

Kohugolfaaja Bryson DeChambeu osui kilpailijaan, mutta johtaa silti PGA-mestaruusturnausta. Karut olosuhteet viivästyttivät kisan aloitusta.

Golfin kauden toisessa miesten major-arvoturnauksessa eli PGA-mestaruus­turnauksessa ei saatu torstaina pelattua kokonaista avauskierrosta.

Kierros päästiin aloittamaan aamukuuran ja sumun takia lähes kaksi tuntia myöhässä. Tämä aiheutti päivän toisesta päästä sen, että peli jäi 30 pelaajalta kesken hämärän tultua.

Kierroksensa loppuun pelanneista johtopaikkaa pitää tulokseen 66 lyöntiä eli neljä alle parin yltänyt Bryson DeChambeau.

Pitkiin lyönteihin pelinsä perustava DeChambeau oli erityisen tyytyväinen puttaamiseensa. Aivan täydellisesti hänen kierroksensa ei kuitenkaan sujunut.

17. väylällä DeChambeaun lähestymislyönti suuntautui viheriön sijaan kohti viimeisen väylän tiiauspaikkaa. Siellä omaan avaukseensa oli valmistautumassa edeltävä ryhmä ja Kenny Pigman, jonka oikeaan käsivarteen DeChambeaun lyömä pallo lopulta päätyi.

DeChambeauta on ajoittain syytetty golfetikettiin kuuluvan fore-varoitushuudon laiminlyönnistä. Tällä kertaa huuto kuitenkin kuului asiaan kuuluvasti, ja DeChambeau kävi vielä pyytämässä kollegaltaan anteeksi.

Tuloksena tuolta reiältä oli toinen kierroksen kahdesta bogista. Niitä DeChambeau kompensoi kuudella birdiellä.

Vaikka kohu-etuliitettä käytetään nykyään varsin holtittomasti, on DeChambeaun kohdalla todellakin perusteltua puhua kohupelaajasta.

29-vuotias yhdysvaltalainen on ollut monin tavoin yksi viime vuosien puhuttaneimmista golfaajista.

DeChambeau oli yksi pelaajista, jotka hyppäsivät suurten rahasummien houkuttelemana PGA-kiertueelta Saudi-Arabian rahoittamalle kilpailevalle LIV-kiertueelle.

LIV-kiertueen pelaajilta on tällä hetkellä kielletty osallistuminen PGA-kiertueen turnauksiin. Major-turnaukset muodostavat tähän kuitenkin poikkeuksen.

LIV-pelaajista kaksinkertainen major-voittaja Dustin Johnson jakaa torstain jälkeen kakkossijaa tuloksella –3.

Turnaus jatkuu perjantaina ensimmäisen kierroksen loppuun pelaamisella. Oak Hillin kentällä New Yorkin osavaltiossa pelattavassa kisassa ei tänä vuonna ole mukana suomalaisia.

Lihasmassan kerääminen ei sopinut moitteettomasti Bryson DeChambeaun keholle. Kuva lokakuussa 2020 pelatusta PGA-kiertueen kisasta.

Muodonmuutos on huomattava. Kuva torstain kierrokselta neljänneltä tiiltä.

DeChambeau tunnetaan hyvin analyyttisestä suhtautumisesta golfiin, mikä on tuonut hänelle lempinimen ”Tiedemies”.

Tämä on näkynyt konkreettisesti hänen fysiikassaan ja pelissään. DeChambeau muutti merkittävästi lyöntityyliään ja hankki runsaasti massaa, jotta hänen lyöntinsä kantaisivat mahdollisimman pitkälle.

Parin vuoden takaiseen verrattuna DeChambeau on nykyään selvästi pienemmässä fyysisessä kunnossa. Lihasmassan kerryttäminen johti hänen mukaansa huimaukseen, jatkuviin tulehdustiloihin ja energiavajeeseen.

– Tein suuria muutoksia ruokavaliooni, vähensin kalorimääriä 5 000:sta 2 900:aan. Nyt syön oikein enkä sellaisia asioita, jotka aiheuttavat kehossani tulehduksia, DeChambeau taustoitti uutistoimisto AFP:n mukaan

– Nyt haluan olla vain vakaa. Olen väsynyt muutoksiin ja eri asioiden kokeiluun. Voisinko lyödä hieman pidemmälle ja yrittää vahvistua vähän? Varmasti, mutten aio enää lyödä kaikkea likoon, hän perusteli.

DeChambeaun mukaan hän pystyy fyysisen olemuksensa muuttumisesta huolimatta lyömään edelleen hyvin pitkälle.

– Pitkät draivit ovat lähinnä kiinni nopeista lihassoluista. On rakennettava lihaksisto, joka pystyy siihen. Minulla on nyt sellainen, ja se on fantastista.