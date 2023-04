Karu video Tiger Woodsin kunnosta leviää – supertähdeltä pysäyttävä ilmoitus

Tiger Woods vetäytyi Mastersista kesken kaiken.

Golfin suurnimi Tiger Woodsin tuska ei hellitä. Woods, 47, päätti sunnuntaina ettei pelaa Masters-turnausta Yhdysvaltain Augustassa loppuun.

Kovien kipujen kanssa kamppaillut Woods päätti jättää kisan kesken, kun sateen runtelemana kisaohjelma tiivistyi sunnuntaiksi raa’asti. Woodsilla olisi ollut jäljellä kolmatta kierrosta 11 väylää ja koko neljäs kierros.

Kilpailun järjestäjät ilmoittivat Woodsin vetäytymisen syyksi loukkaantumisen. Woods vahvisti loukkaantumisen Twitter-tilillään.

Rajuista polvi- ja selkävammoista kärsineen Woodsin pelaaminen ja etenkin käveleminen Augustan epätasaisilla pinnoilla näytti koko kisan kivuliaalta.

Sosiaalisessa mediassa leviämään lähteneellä videolla näkyy, miten Woods eteni lauantaina kentällä enää nilkuttaen.

– Kipu on jatkuvaa. Olen iloinen voidakseni olla täällä, mutta en tiedä, montako Mastersia tämä kroppa enää kestää, Woods kertoi aiemmin.

Woods oli tuloksella +9 viikonlopun kierroksille edenneistä viimeisenä. Woods sivusi Fred Couplesin ja Gary Playerin ennätystä 23. perättäisestä paikasta Mastersin kahdella päätöskierroksella.

Mastersissa pelataan sunnuntaina loppuun lauantaina kesken jäänyt kolmas kierros ja kisan päätöskierros. Päätöskierroksen on määrä alkaa Suomen aikaa kello 19.30.

Turnauksen voittoa tavoittelee lauantain jälkeen neljän lyönnin turvin kisaa johtanut Brooks Koepka. Yhdysvaltalainen tähtää Mastersissa uransa viidenteen major-voittoon.

Koepka ehti pelata kolmatta kierrosta kuusi reikää ennen keskeytystä. Hän on yhteistuloksessa –13. Lähin haastaja Espanjan Jon Rahm on tuloksessa –9.

– Luonnollisesti pelaaminen on todella vaikeaa. Pallo ei liiku mihinkään. On pärjättävä sateen kanssa, ja se on jäätävän kylmää, Koepka luonnehti toisen kierroksen oloja.

Brooks Koepka on selvittänyt Augustan olot parhaiten.

Ennusteiden mukaan sunnuntaille on luvattu lämpimämpää säätä, ja sateen mahdollisuus on edellispäiviä pienempi. Joka tapauksesta sunnuntaista tulee todella tiukka päivä, sillä kärkinimillä on vielä 30 reikää pelattavana.

Koepka ei ole aiemmin voittanut Mastersia.