Masters joutui sään armoille.

Golfin kauden ensimmäisen miesten major-turnauksen eli Mastersin toinen kierros jouduttiin keskeyttämään Yhdysvaltain Augustassa myrskysään takia.

Ennen keskeytystä nähtiin vaarallinen tilanne, kun kolme suurta puuta kaatui tuulessa 17. väylällä katsojien lähelle. Järjestäjien mukaan kukaan ei loukkaantunut tilanteessa.

– 10 ihmistä olisi voinut kuolla, Discovery+:n ruotsalainen asiantuntija Wille Schauman kommentoi Expressenin mukaan.

Tilanne näkyy oheisella videolla.

Toinen kierros oli jo aiemmin 21 minuuttia pysähdyksissä sään takia. Toista kierrosta on määrä jatkaa Suomen aikaa lauantaina iltapäivällä. Yhteensä 39 pelaajalta on toinen kierros vielä kesken.

Kakkoskierroksen loppuun saaneista pelaajista kärjessä on Yhdysvaltain Brooks Koepka, joka on yhteistuloksessa –12. Espanjan Jon Rahm on tuloksessa –9, mutta häneltä on toinen kierros vielä kesken.

Toisen kierroksen loppuun pelanneista toisena on yhdysvaltalainen amatöörigolfari Sam Bennett, joka on tuloksessa –8.