Michael Johnson ryöpyttää Tiger Woodsia tamponikohusta – ”Hän ei ole oppinut mitään”

Michael Johnson pitää Tiger Woodsin anteeksipyyntöä hölynpölynä.

Tiger Woods on palannut golfin huipulle jälleen kerran, mutta hänen käytöksensä on herättänyt voimasta kritiikkiä.

Golfin suuruus Tiger Woods nostatti kohun tarjottuaan hyvälle pelikaverilleen Justin Thomasille tamponia PGA-turnauksessa Yhdysvalloissa. Hän yritti tehdä asian salassa, mutta asia saatiin kuvattua.

Ilmeisesti vitsiksi tarkoitettua temppua paheksuttiin seksistisenä ja Woods pyysi tekoaan anteeksi.

– Jos loukkasin ketään, se ei ollut tarkoitus. Kaverit vain pitivät hauskaa, ja jos loukkasin ketään millään tavalla, olen pahoillani, Woods sanoi Talksportin mukaan.

Anteeksipyyntö ei ole uponnut läheskään kaikkiin. Neljä olympiakultaa ja kahdeksan maailmanmestaruutta urallaan voittanut juoksija Michael Johnson antoi Woodsille rajua kritiikkiä Twitterissä.

– Anteeksipyyntö, joka alkaa ”jos loukkasin ketään”, ei ole anteeksipyyntö. Mutta tuo on Tiger. Hän ei ole koskaan ollut johtaja, hän on teflonia. Hän ei ole oppinut mitään. Media keskittyy aina hänen toipumiseensa, ei siihen, mistä hän on toipunut, Johnson kirjoitti.

Woodsin ainutlaatuista uraa ovat varjostaneet eri kohut.

Vuonna 2009 Woods oli osallisena autokolarissa, joka johti hänen pettämisensä jäljille. Myöhemmin paljastui, että Woods oli pettänyt vaimoaan harrastamalla seksiä useiden eri kumppanien kanssa. Hän jäi avioeronsa jälkeen kilpailutauolle.

Vuonna 2017 Woods jäi kiinni rattijuopumuksesta ja rattiin nukahtamisesta. Hän oli käyttänyt väärin reseptilääkkeitä, joita hänelle oli määrätty neljännen selkäleikkauksen jälkeen.

Helmikuussa 2021 Woods loukkaantui erittäin vakavasti auto-onnettomuudessa, jossa golftähden kuljettama maasturi romuttui tyystin. Woods oli ajanut huomattavaa ylinopeutta.