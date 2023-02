Tiger Woods palasi kilpakentille – teki heti seksistisen pilan: ”Mitä helvettiä hän ajatteli?”

Tiger Woods palasi pelikentille ja aiheutti heti kohun.

Golfin supertähti Tiger Woodsin ensimmäinen kilpailukierros sitten viime heinäkuun oli PGA-kiertueella toimittajien suurennuslasin alla.

Kohupelaajan ympärillä kuohui jälleen, kun kameroihin tallentui Woodsin kesken kierroksen tekemä pila.

Woods, 47, täräytti Kaliforniassa Riviera Country Clubin kentän yhdeksännellä reiällä draivinsa pidemmälle kuin pelikaverinsa Justin Thomas. 29-vuotias Thomas tunnetaan yhtenä kiertueen parhaista draivaajista.

Sitten alkoi tapahtua.

Pelaajien lähtiessä kävelemään pallojen luo, Woods päätti lähestyä Thomasia. Hetken kuluttua hän ujutti Thomasin käteen tamponin.

Tilanteen tajuttuaan Thomas heitti tamponin maahan ja molemmat golfarit repesivät nauruun. Woods ja Thomas tiedetään läheisiksi ystäviksi.

Syytä erikoiselle tempaukselle voi vain arvailla. Sosiaalisessa mediassa Woodsin on arveltu yrittäneen pilalla viestiä ”Thomasin pelaavan kuin nainen”.

Pila on saanut ristiriitaisen vastaanoton. Toisaalta pila on nähty miesten keskisenä kujeiluna lyöntipituuden verukkeella. Toisaalta tempaus on aiheuttanut soraääniä naisia halventavana.

Golfissa on tehty viime vuosina paljon tasa-arvotyötä.

– Mitä helvettiä hän ajatteli? Miksi hänellä on tamponi mukana kentällä? brittilehti Telegraphin toimittaja Jack de Menezes raivosi Twitterissä.

USA Todayn toimittaja Charles Curtis taas kirjoitti, että Woodsia on syytä kritisoida tempauksesta.

– Onko vitsi siinä, että Thomas ”pelaa kuin tyttö”? Vai siinä, että kuukautiset ja tamponit merkitsisivät heikkoutta? Tuo ei ole hauskaa, ja olen nähnyt liian monen naureskelevan tälle. Pystytte parempaan. Myös sinä, Tiger, Curtis tylytti.

Golfin historiaan jäävällä ainutlaatuisella peliurallaan Woods on ajautunut kohusta toiseen.

2009 Woods jäi kiinni vaimonsa pettämisestä useaan kertaan ja jäi erottuaan kilpailutauolle. Vuonna 2017 Woods jäi kiinni rattijuopumuksesta ja rattiin nukahtamisesta.

Helmikuussa 2021 Woods loukkaantui vakavasti auto-onnettomuudessa, jossa golftähden kuljettama maasturi romuttui tyystin.

Televisioyhtiö CNN tavoitteli torstain kohukierroksen jälkeen kommentteja urheilumanagerointiyrityksestä, joka edustaa sekä Woodsia että Thomasia.

CNN ei saanut vastausta.

15-kertainen major-voittaja Woods jakaa avauskierroksen jälkeen PGA-kiertueen kisassa 27:ttä sijaa.