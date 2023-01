Gareth Bale pelasi yhdessä maailmanlistan kolmosen Jon Rahmin kanssa, ja Rahm vakuuttui walesilaisen taidoista.

Entinen Walesin ja Real Madridin jalkapallotähti Gareth Bale on tunnetusti innokas golfaaja.

Hän ehti myös ärsyttää Real Madridin kannattajia, kun hän juhli Walesin maajoukkueessa voittoa lakanalla, jossa luki ”Wales, golf, Madrid”. Tämän tulkittiin olevan Balen tärkeysjärjestys.

Kun Bale ilmoitti MM-kisojen jälkeen lopettavansa jalkapallouransa, hän on voinut keskittyä golfiin. Ilmeisesti walesilainen on myös viihtynyt golfkentillä, sillä maailmanlistan kolmonen, Jon Rahm, on vakuuttunut hänen pelitaidoistaan.

Bale ja Rahm kiersivät yhdessä yhdeksän väylää Torrey Pinesissa Kaliforniassa.

– Sanoin Garethille, että ’et voi olla samaan aikaan yhtä hyvä ammattijalkapalloilija ja golfaaja, se ei ole reilua’, Rahm sanoi BBC:n mukaan.

– Ei voi omistautua yhdelle asialle ja olla silti niin paljon lahjakkuutta golfissa. Siinä ei ole vähäisintäkään määrää reiluutta.

Rahmin mukaan Bale ei edes kysynyt huippuammattilaisen neuvoja.

– Hän ei kysynyt mitään eikä hänen täytynytkään, sillä hän on jo riittävän hyvä. Kun hän harjoittelee lisää, hänestä tulee vielä paljon parempi.

Bale, 33, myös osallistuu golfturnaukseen, sillä hän pelaa helmikuussa Pebble Beachissa Kaliforniassa amatöörien ja ammattilaisten turnauksessa.

Bale saa turnauksessa kahden lyönnin tasoituksen. Rahmin mielestä näin ei pitäisi olla.

– Se on väärin. Hänen pitäisi antaa tasoitusta muille amatööreille, koska hän on erittäin, erittäin hyvä pelaaja.