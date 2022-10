Vihtiläinen Juha järjesti Atthayan, 19, Suomeen – nyt thaimaalainen on nousemassa maailman ykköseksi

Thaimaalainen Atthaya Thitikul on tehnyt 19-vuotiaana ilmiömäisen nousun maailman huipulle.

Kun Suomen ykköspelaaja Matilda Castren voitti kotiyleisön riemuksi heinäkuussa 2021 golfin naisten Euroopan-kiertueen (LET) kilpailun Turussa, tuloslistalla neljättä sijaa jakoi 18-vuotias thaimaalainen Atthaya Thitikul.

Samana kesänä Thitikul oli asunut managerinsa ja caddiensa kanssa muutaman viikon pääkaupunkiseudulla ja harjoitellut useilla Etelä-Suomen kentillä.

Suomeen kolmikon oli järjestänyt Thaimaassa pitkään asunut vihtiläinen yrittäjä Juha Ritvala, joka jo silloin tunnettiin Suomen ja Thaimaan välisen golfyhteistyön edistäjänä.

Tuolla kaudella Thitikul voitti ylivoimaisesti LET:n rankingin ja hankki kauden päätteeksi pelioikeuden naisten kovatasoisimmalle ammattilaiskiertueelle LPGA:lle.

Tänä vuonna, LPGA:n tulokaskaudellaan, Thitikul on esittänyt ilmiömäisen nousun maailman huipulle.

Nyt hän on maailmanlistalla toisena ja on voittanut LPGA:lla kaksi kilpailua. Torstaina alkaneessa LPGA:n kilpailussa Etelä-Koreassa Thitikulilla on mahdollisuus nousta maailman ykköspelaajaksi 19-vuotiaana.

Kun Thitikul oli kiivennyt huhtikuussa maailmanlistalla viidenneksi, Golf.com kysyi häneltä, osasiko hän odottaa sellaista nousua.

– En todellakaan. En oikeastaan keskity maailmanlistan sijoitukseen vaan siihen, mitä minun pitää parantaa kehittyäkseni paremmaksi, Thitikul sanoi.

Etelä-Korean kilpailussa Oak Valley Country Clubilla Thitikul siirtyi heti avauskierroksella johtoon säihkyvällä pelillä ja teki tuloksen 63. Par alittui yhdeksällä, ja tuloskorttiin merkattiin yksi eagle ja seitsemän birdieä.

Samassa ryhmässä pelannut maailmanlistan ykkösnainen, korealainen Jin Yoyng Ko epäonnistui pahoin ja pelasi tuloksen 80 jääden peränpitäjien joukkoon.

Matilda Castren pelasi avauskierroksen par-tahdissa tulokseen ja jakoi 41. sijaa 78 pelaajan kilpailussa. Castrenin kausi on ollut tasapaksu, eikä hän ole yltänyt viime kauden tasolleen.

Maailmanlistalla Castren on parhaana suomalaisena sijalla 95. Vuoden alussa hänen sijoituksensa oli 55:s.