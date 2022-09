Golftähdet ilmiriidoissa huipputurnauksessa – kyseenalaiseen ökysarjaan siirtyneet tähdet herättävät raivoa: ”Tulleet tänne tuhoamaan”

LIV-kiertueen pelaajat änkesivät Wentworthin turnaukseen oikeuden päätöksellä.

Peräti 17 saudiarabialaisrahoitteiselle LIV-golfkiertueelle siirtynyttä pelaajaa on ilmoittautunut viikonlopun Euroopan kiertueen mestaruusturnaukseen Wentworthissa Englannissa. Se on saanut saudirahasta kieltäytyneiden pelaajien sapet vapisemaan.

– He ovat tulleet tänne tuhoamaan, kolme vuotta sitten British Openin voittanut irlantilainen Shane Lowry puhisi Expressenin mukaan.

17 pelaajan joukkoon kuuluu muiden muassa Lee Westwoodin ja Sergio Garcian kaltaisia tähtiä. He saivat mahdollisuuden osallistua Wentworthin kisaan heinäkuisella oikeuden päätöksellä. Mukaan änkeämisen taustalla on se, että pääosin Yhdysvalloissa pelattavan PGA Tourin ovet on LIV-pelaajilta suljettu, ja he pyrkivät nyt saalistamaan Euroopan turneelta ranking-pisteitä ensi vuoden major-turnauksia varten.

– Mielestäni LIV-pelaajien ei pitäisi olla täällä. He saivat paljon rahaa toiselta kiertueelta, joka yrittää ostaa koko pelin. Nyt he vievät paikkoja pelaajilta, jotka tarvitsisivat pisteitä säilyttääkseen paikkansa ensi vuoden kiertueella, nelinkertainen major-voittaja Rory McIlroy jyrähti.

Tänä vuonna aloittanut LIV tunnettiin ensin Saudi Golf Leaguena, mutta perinteisten golfkiertueiden haastajaksi haluava kiertue arvioi aivan oikein, ettei nimi ole kovin myyvä.

LIV, roomalaisten numeroiden 54, on lukema, jonka saa tuloskorttiinsa normaalilla par 72 -kentällä, mikäli lyö jokaisella reiällä yhden alle ihannetuloksen.

LIV-kiertueella myös pelataan yhden viikonlopun aikana vain 3x18=54 väylää, kun PGA Tourilla sekä nykyisin DP World Tour -nimellä tunnetulla Euroopan kiertueella pelataan 72 väylää kilpailua kohden.