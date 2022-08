Saudi-Arabian rahakiertueelle lähtenyt huippupelaaja järisyttää – vaatii tv-yhtiöltä 750 miljoonaa

Patrick Reed ei arvosta hänestä mediassa luotua kuvaa.

Yhdysvaltalainen huippugolffari Patrick Reed väittää kommentaattori Brandel Chambleen ja tv-kanava Golf Channelin lianneen hänen maineensa. Reed on nostanut Yhdysvalloissa siviilikanteen, jossa hän vaatii 750 miljoonan dollarin vahingonkorvauksia.

Kanteen mukaan Chambleellä ja Golf Channelilla olisi ollut ammattilaiskiertue PGA:n ja kiertueen komissaari Jay Monahanin kanssa Reedin vastainen ”salaliitto”. Kanteen mukaan Reediä on yhteistyössä tarkoituksellisesti maalitettu ja herjattu, ja katsojia on johdatettu harhaan.

– Herra Reedistä on tarkoituksellisesti kerrottua valheellisia asioita ja 23-vuotiaasta lähtien hänen uraansa on yritetty haitata tärvelemällä hänen mainettaan, lietsomalla vihaa ja tekemällä ammattiympäristöstä vihamielinen. Aikomuksena on ollut häpäistä nuori maailmanluokan huippuammattilainen, muun muassa ESPN siteeraa kannetta.

Kanteessa viitataan puheisiin ”ettei Reedillä olisi mitään ongelmaa pelata Stalinin, Hitlerin, Mao Zedongin, Pol Potin tai Vladimir Putinin turnauksessa”.

– Se on täysin valheellista, koska Patrick Reed ei ole ikinä osoittanut tukea tyrannimaiselle murhaajajohtajalle (Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin Salman). Hän pelaa golfia kiertueella, jota rahoittavalla yhtiöllä on taloudellisia kytköksiä maan suurimpiin yrityksiin. Tämä on sama asia kuin LeBron James yhdistettäisiin Kiinan hallintoon, koska NBA:lla on kytköksiä Kiinaan, Guardianin julkaisemassa 30-sivuisessa kanteessa luetellaan.

32-vuotias yhdysvaltalaisgolffari Reed on voittanut urallaan yhdeksän kertaa PGA-kiertueella ja menestynyt loistavasti Yhdysvaltain ja Euroopan välisessä Ryder Cupissa. 2018 Reed voitti major-turnaus Mastersin.

Reed on ajautunut urallaan myös pahoihin sääntöselkkauksiin ja hänen rehellisyyttään on kyseenalaistettu. Kanteen mukaan Reedin tekoja on liioiteltu ja hänestä on luotu ”klikkimagneetti”.

– On selvää, että Patrick Reed on joutunut kärsimään ketään muuta pelaajaa enemmän, kun fanien on annettu huudella hänelle törkeyksiä. Sen on annettu jatkua, jotta Golf Channel saa enemmän klikkauksia, parempia katsojalukuja ja enemmän rahaa, kanteessa väitetään.

Patrick Reed (keskellä vaaleansinisissä housuissa) juhli heinäkuussa LIV-kiertueella joukkuekisan voittoa.

Kanne liittynee ammattilaisgolfin valtaviin riitoihin. LIV-kiertueen pelaajat on potkittu pois PGA-kiertueelta ja maailmanlistalta. Kanteen mukaan LIV-kiertueen pelaajia mollataan järjestelmällisesti, koska Golf Channel ja PGA pelkäävät monopoliasemansa menettämistä.

Reed on yksi kymmenistä huippupelaajista, jotka ovat tarttuneet Saudi-Arabian rahoittaman LIV-golfkiertueen houkutukseen. Reed liittyi kyseenalaistetulle kiertueelle heinäkuussa. Kahdesta ensimmäisestä kilpailusta hänelle on maksettu 2,25 miljoonaa dollaria.

Reedin asianajaja on tunnettu yhdysvaltalainen Larry Klayman, joka tunnetaan muun muassa lukuisista oikeusjutuista entisen Yhdysvaltain presidentin Bill Clintonin hallitusta vastaan.