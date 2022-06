Urheilutähdille esitettiin kiperä kysymys Vladimir Putinista – pian suut menivät suppuun

Golfhuiput Ian Poulter ja Lee Westwood joutuivat tiukkaan tenttiin keskiviikkona.

Englantilaiset golfarit Ian Poulter ja Lee Westwood osallistuvat kohuttuun saudirahoitteiseen LIV Golf -superliigaan.

Ihmisoikeuksia systemaattisesti polkevan öljyvaltion kustantama kiertue käynnistyy torstaina Lontoossa. Kisoja pidetään lisäksi Yhdysvalloissa, Thaimaassa ja tietenkin Saudi-Arabiassa. Kiertueella jaetaan 225 miljoonaa euroa palkintorahaa.

Poulter ja Westwood joutuivat median tenttiin LIV Golfin lehdistötilaisuudessa keskiviikkona. Eräs toimittaja kysyi provosoivasti, suostuisivatko Poulter ja Westwood pelaamaan sellaisessakin liigassa, jonka rahoitus tulisi Vladimir Putinilta.

Kaksikko ei ilahtunut kysymyksestä.

– Minun ei tarvitse vastata tuollaiseen kysymykseen. Tuo oli silkkaa spekulaatiota, jota en lähde edes kommentoimaan, Poulter vastasi.

– Pyysit meitä nyt vastaamaan hypoteettiseen kysymykseen, johon emme voi vastata, Westwood säesti.

Ruotsalaislehti Expressenin mukaan LIV Golf -kiertueen palkintorahat tulevat Saudi-Arabian kruununprinssiltä Muhammed Bin Salmanilta. Hänet liitettiin toimittaja Jamal Khashoggin raakaan murhaan pari vuotta sitten.

Kovasti arvostellulle saudikiertueelle osallistuu moni muukin mainetta niittänyt huippugolfari, esimerkiksi Graeme McDowell, Phil Mickelson ja Dustin Johnson.

LVI Golf -liigaan osallistumisen on epäilty vaikuttavan tähtien mahdollisuuksiin pelata jatkossa muilla huippukiertueilla. Vaikkapa Johnson on jo ilmoittanut purkaneensa sopimuksensa PGA Tourin kanssa.

Poulter ja Westwood kommentoivat asiaa keskiviikkona. Brittiherrasmiehet eivät osanneet sanoa, miten saudikiertueella mukana oleminen vaikuttaa heidän pääsyynsä muille kiertueelle.

– Uskon, että muut pelaajat haluavat mukaan, kun he katsovat LIV-sarjaa tällä viikolla. Golfiin on nyt tulossa valtava investointi ja epäilen, että moni muukin tahtoo jatkossa pelata kiertueella ja nähdä, mistä siinä on kyse, Poulter linjasi.